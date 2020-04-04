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4 апреля 2020, 21:00 3

В мэрии Благовещенска рассказали, на какую поддержку могут рассчитывать бизнесмены

В мэрии Благовещенска рассказали, на какую поддержку могут рассчитывать бизнесмены
Фото: sia.ru/

Бизнесмены Благовещенска в период сложной эпидемиологической ситуации могут воспользоваться мерами поддержки различных уровней. Так, на государственном уровне действует несколько послаблений, направленных на поддержку субъектов предпринимательства, в том числе снижение ставки страховых взносов с 30 до 15 процентов, приостановление до 1 мая налоговых проверок и отсрочка арендных платежей за госимущество.

Как сообщает мэрия города, для девяти наиболее пострадавших сфер (культура, авиаперевозки, общественное питание и так далее) предусмотрена полугодовая отсрочка по уплате налогов, кроме НДС и НДФЛ, а также по уплате страховых взносов. На региональном уровне было принято решение дать возможность субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочить арендную плату за ряд объектов госимущества. На рассмотрении находятся вопросы по снижению ставки налога по упрощенной системе налогообложения до 1 процента при определенных условиях и введению специальных микрофинансовых продуктов.

В рамках муниципалитета представители малого и среднего бизнеса также имеют право на отсрочку арендной платы за муниципальное имущество. Благовещенские предприниматели могут получить квалифицированную помощь в администрации города Благовещенска по телефону 8-963-814-41-07. Специалисты расскажут бизнесменам о всех существующих мерах поддержки, налоговых льготах, рефинансировании действующих кредитов.

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#бизнес #коронавирус

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Комментарии
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  • От души

    От души
    1 час назад

    Это наверное для тех кто президента не слышал, продублировали.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    48 минут назад

    Показать свою причастность же очень хочется...

  • От души

    От души
    17 минут назад

    Какая все таки команда у нашего муниципалитета. Не успел заместитель прилететь из Тая уже меры разработал)

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