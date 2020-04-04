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сегодня, 20:48 14

Президент призвал не закрывать предприятия, равняя всех «под одну гребенку»

Президент призвал не закрывать предприятия, равняя всех «под одну гребенку»
Фото: flashnord.com/

Закрывать предприятия и учреждения, причесывать под одну гребенку всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент Путин. Экономика и так в сложном положении и директивы из Москвы, которые бы подрывали экономическую деятельность, не нужны, сказал он.

Карантинные мероприятия и особые меры предосторожности проводятся до конца апреля. «Это необходимо для того, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты, мы, безусловно, прислушиваемся и будем прислушиваться к их мнению», – сказал глава государства, на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое он провел в режиме видеоконференции. Президент подчеркнул, что главный приоритет – жизнь и здоровье граждан.

Согласно указу президента, министерства, ведомства, предприятия, которые должны обеспечивать жизнедеятельность страны, продолжают работать, и Владимир Путин выразил надежду, что правопорядок и безопасность страны будут и дальше надежно обеспечиваться.

Особая ответственность лежит на главах регионов, которые получили дополнительные возможности по указу президента. Глава государства обратился к участникам заседания, попросив передать всем сотрудникам, в том числе и в регионы, что губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку – на это нужно направить все огромные административные и информационные ресурсы.

«Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно», – подчеркнул президент.

Путин уже успел переговорить с некоторыми губернаторами, выяснить обстановку. Так, в Республике Алтай нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. «Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия? Таких ситуаций много по стране», – сказал он.

Много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков, маленьких городов, и везде разная ситуация. «Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует», – подчеркнул глава государства.

«Мы, уверен, пошли по абсолютно правильному пути. Но нужно оказать помощь и федеральным органам власти, и региональным властям, и муниципальным, прежде всего в налаживании этого взаимодействия между ними», – отметил Путин, назвав взаимодействие между различными уровнями управления сегодня одной из ключевых задач, пишет «Российская газета».

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#коронавирус #экономика

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Капец. Сегодня так, завтра эдак. Сам же довёл до того, что все теперь на местах чихнуть бояться без решения сверху, а при таких условиях какой нахрен прорыв, развитие. Самый умный, блин. Надоел, вот честно.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Они сами не знают, чего они хочут (с)

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Правильно, надо дождаться, когда заболеет более 10% жителей области, а потом закрывать предприятия

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    1 час назад

    Закрыть торговые центры и кинотеатры . Всё. В магазинах людей столько капец. И то. В кинотеатрах продавать билеты через сиденье и через ряд . Всем места хватит

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    1 час назад

    Гитару в строну время решительных действий. Вся область смотрит ✊

  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    Чисто скинул с себя ответственность, рулите товарищи губернаторы, с вас и спросим потом.

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Похоже некоторые губернаторы уже не слушаются

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    В бытность нахождения Константина Устиновича Черненко в качестве генерального секретаря ЦК КПСС его палату оборудовали в кремлёвский кабинет. В каком вагоне живёт Владимир Владимирович и хватает ли ему витаминов? Вот о чём душа болит в последние сутки.

  • От души

    От души
    1 час назад

    Есть предлог сменить губернатора.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    От души

    Есть предлог сменить губернатора.



    Дяденька самоустранился. По принципу куда кривая выведет. Я вам типа полномочий даю, законодательно не закреплённых, а там уже по ситуации. У них в основном кортизол сейчас в крови. Денежная конечно должность,но в настоящий момент жопная, Даже при наличии понимания текущего политического момента.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Лесник28

    Чисто скинул с себя ответственность, рулите товарищи губернаторы, с вас и спросим потом.



    "Многоходовочка такая видимо, зато у люда мысли уже, не о курсе нефти, доллара, ценах на бензин, ЖКХ, продовольствии и прочего, а о здоровье"

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад



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  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 минута назад

    Вот зачем спортклубам работать запретили!!!

    Там более 30 человек за раз не собиралось, и обработки регулярно, зато в кэшках человек по 50 на кассах толпятся и где логика, или нашему лижбы перед москвой выслужится? Да когда вся экономика померу в регионе пойдет ему первому скажут а зачем ты перегибал? И сольют

  • От души

    От души
    45 секунд назад

    "Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника"

    https://www.kommersant.ru/doc/4314790?from=hotnews

    "Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что Россия начнет постепенно возвращаться к вывозным полетам с понедельника. Напомним, Россия остановила все авиарейсы для возвращения россиян накануне.

    «Почему тайм-аут по рейсам? Это на два дня. Суббота и воскресенье. Он нужен, чтобы мы представляли, кто в каком количестве и из какой страны прилетит в Россию... С понедельника будет сделан график и постепенно будем возвращаться к полетам»,— сказала вице-премьер. Власти не смогли идентифицировать 13,66 тыс. из 26 тыс. человек, которые должны вернуться, добавила она".

    Блудные дети возвращаются.

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