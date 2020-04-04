Президент призвал не закрывать предприятия, равняя всех «под одну гребенку»

Закрывать предприятия и учреждения, причесывать под одну гребенку всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент Путин. Экономика и так в сложном положении и директивы из Москвы, которые бы подрывали экономическую деятельность, не нужны, сказал он.

Карантинные мероприятия и особые меры предосторожности проводятся до конца апреля. «Это необходимо для того, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты, мы, безусловно, прислушиваемся и будем прислушиваться к их мнению», – сказал глава государства, на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое он провел в режиме видеоконференции. Президент подчеркнул, что главный приоритет – жизнь и здоровье граждан.

Согласно указу президента, министерства, ведомства, предприятия, которые должны обеспечивать жизнедеятельность страны, продолжают работать, и Владимир Путин выразил надежду, что правопорядок и безопасность страны будут и дальше надежно обеспечиваться.

Особая ответственность лежит на главах регионов, которые получили дополнительные возможности по указу президента. Глава государства обратился к участникам заседания, попросив передать всем сотрудникам, в том числе и в регионы, что губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку – на это нужно направить все огромные административные и информационные ресурсы.

«Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно», – подчеркнул президент.

Путин уже успел переговорить с некоторыми губернаторами, выяснить обстановку. Так, в Республике Алтай нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. «Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия? Таких ситуаций много по стране», – сказал он.

Много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков, маленьких городов, и везде разная ситуация. «Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует», – подчеркнул глава государства.

«Мы, уверен, пошли по абсолютно правильному пути. Но нужно оказать помощь и федеральным органам власти, и региональным властям, и муниципальным, прежде всего в налаживании этого взаимодействия между ними», – отметил Путин, назвав взаимодействие между различными уровнями управления сегодня одной из ключевых задач, пишет «Российская газета».