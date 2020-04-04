В Подмосковье при взрыве газа обрушился подъезд дома: есть погибшие

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево в Московской области. В результате обрушился один подъезд – с третьего по пятый этажи. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

По информации неназванного источника «Интерфакса», есть погибшие. По данным «Базы», пострадали пять человек, по данным Mash, – четверо. В МЧС сообщили, что уточняют информацию о пострадавших.

Из дома эвакуировали 200 человек, сообщили в МЧС.

Источник также сообщил, что взрыв мог произойти из-за неисправности или неправильного использования газового оборудования. Это основная версия произошедшего, отметил он. В МЧС сказали, что взорвалась газовая колонка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разместить жильцов дома в местах временного пребывания, пишет «Медуза».