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сегодня, 20:26 0

Две пары даурских журавлей отправили на лето на озеро Амурской области

Две пары даурских журавлей отправили на лето на озеро Амурской области
Фото: Надежда Кузнецова

Сотрудники станции реинтродукциии редких видов птиц из зимнего питомника в поселке Архара вывезли на летний стационар две пары даурских журавлей. Они будут жить на озере Клешенское.

Птиц – это так называемые родительские пары – разместили в просторных вольерах. Специалисты надеются, что после короткого адаптационного периода журавли приступят к откладке яиц.

Как правило, первую кладку у них забирают для искусственного инкубирования, а вторую оставляют родителям для насиживания и выращивания птенцов. Через год и те и другие птенцы получат возможность самостоятельно жить в дикой природе, сообщает сайт Хинганского заповедника.

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#животные

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