Водителям в России из-за коронавируса будут оформлять ОСАГО без техосмотра

Центробанк разрешил страховщикам выдавать водителям полисы ОСАГО без диагностических карт. Меры будут действовать на период ограничений из-за коронавируса. После их отмены диагностические карты техосмотра авто нужно будет предоставить в течение месяца, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Помимо этого, она отметила, что введенные по борьбе с коронавирусом меры повлияют на увеличение сроков урегулирования убытков. Однако, по словам Набиуллиной, «важно, чтобы при этом страховщики старались обеспечивать максимальную защиту интересов потребителей страховых услуг».

«За соблюдением интересов клиентов мы будем особенно пристально следить в этот период», — заключила глава ЦБ.

Ранее водители не могли получить полис ОСАГО без диагностической карты, которая подтверждала, что автомобиль прошел техосмотр. Машины, которые нуждаются в этой процедуре, без полиса ОСАГО запрещено использовать.

На прошлой неделе Госдума отменила техосмотр для автомобилей, которые использовались не более четырех лет. Автомобили, находящиеся в эксплуатации от четырех до десяти лет, необходимо проверять каждые два года, а автомобили старше десяти лет — ежегодно, пишет РБК.