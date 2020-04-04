Более 500 новых случаев коронавируса зафиксировано в России

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В России за последние сутки подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах страны. Умерли 9 больных. Полностью выздоровели 52 человека. Всего на 4 апреля в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период выздоровели 333, скончались 43 человека.

Распределение по субъектам: Москва – 434, Московская область – 49, Санкт-Петербург – 15, Брянская область – 12, Ивановская область – 10, Рязанская область – 6, Ленинградская область – 6, Костромская область – 5, Республика Бурятия – 4, Орловская область – 3, Республика Коми – 3, Чеченская Республика – 3, Кировская область – 3, Челябинская область – 3, Алтайский край – 3, Амурская область – 3, Воронежская, Тульская, Ярославская области – 2, Республика Адыгея – 2. Белгородская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Вологодская, Курганская, Свердловская, Омская, Сахалинская области, Республики Северная Осетия, Мордовия, Удмуртия – по одному случаю, сообщает Роспотребнадзор РФ.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 333 человека.

В Москве число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 434, общее количество заболевших достигло 3 357 человек. Всего в Москве выздоровели 168 человек, умерли 24 человека. Прирост за предыдущие сутки составлял 448 новых случаев, а количество заболевших накануне составляло 2 923 человека. На Москву приходится семь летальных исходов за истекшие сутки. Почти половина новых заболевших в столице — люди младше 45 лет. Также за минувшие сутки в Москве коронавирус подтвержден у 14 детей, сообщают «Вести 24».

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Необходимо строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.