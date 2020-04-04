Заммэра Тынды: меня не штрафовали за нарушение карантина

Заместитель мэра Тынды Павел Козменчук опроверг информацию о том, что его оштрафовал Роспотребнадзор за нарушение карантина, который он должен соблюдать по возвращении из-за границы. Сообщение о штрафе поступило в редакцию Амур.инфо от местного жителя. Заммэра назвал это слухами.

«Заммэра Тынды уехал в Арабские Эмираты и по приезде пошел на работу, не соблюдая карантин. Его оштрафовал Роспотребнадзор за появление на рабочем месте», – сообщил источник в редакцию информагентства.

Сам заместитель мэра эту информацию не подтвердил. Он сообщил, что его никто не штрафовал и режим самоизоляции он не нарушал.

«Я две недели назад пересёк границу Российской Федерации, нахожусь все это время на самоизоляции, оформлен больничный лист. Я никуда не выходил и строго соблюдаю карантин, ни с кем не общаюсь. Сдал тест на коронавирус, результат отрицательный», – сказал Павел Козменчук.