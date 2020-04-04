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сегодня, 18:57 3

Заммэра Тынды: меня не штрафовали за нарушение карантина

Заммэра Тынды: меня не штрафовали за нарушение карантина
Фото: http://gazeta-moy-rayon-donskoy.ru/

Заместитель мэра Тынды Павел Козменчук опроверг информацию о том, что его оштрафовал Роспотребнадзор за нарушение карантина, который он должен соблюдать по возвращении из-за границы. Сообщение о штрафе поступило в редакцию Амур.инфо от местного жителя. Заммэра назвал это слухами.

«Заммэра Тынды уехал в Арабские Эмираты и по приезде пошел на работу, не соблюдая карантин. Его оштрафовал Роспотребнадзор за появление на рабочем месте», – сообщил источник в редакцию информагентства.

Сам заместитель мэра эту информацию не подтвердил. Он сообщил, что его никто не штрафовал и режим самоизоляции он не нарушал.

«Я две недели назад пересёк границу Российской Федерации, нахожусь все это время на самоизоляции, оформлен больничный лист. Я никуда не выходил и строго соблюдаю карантин, ни с кем не общаюсь. Сдал тест на коронавирус, результат отрицательный», – сказал Павел Козменчук.

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#коронавирус #Тында

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    ещё один социально безответственный

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Стоп. Сдал тест на коронавирус где, как, то есть приехали медики на дом и взяли пробу на тест или платно сделал тест?! Просто я знаю людей, которые больше недели назад прилетели и никто никаких тестов не делал им. Избирательный подход или по блату?!

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Отдохнул после долгой и холодной зимы...

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