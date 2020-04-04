Кружки и секции Благовещенска переходят на работу в режиме онлайн

До 30 апреля учреждения культуры, спорта и дополнительного образования Благовещенска будут проводить занятия с воспитанниками, используя дистанционный формат работы.

Активно готовятся к проведению дистанционных уроков Центральная детская школа искусств, музыкальная школа, художественная школа, школа искусств Белогорья, коллективы ОКЦ, ГДК, и городские библиотеки. За прошедшую нерабочую неделю некоторые организации уже попробовали организовать онлайн-обучение.

Формат тренировок меняют и спортсмены Благовещенска. В частности, при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи спортклубы города проводят акцию «Зарядись на карантине». Бесплатные онлайн-тренировки проходят в инстаграм-аккаунтах клубов для всех желающих. Кроме этого, дистанционные турниры организует городской клуб любителей шахмат «Ход конем».

«Организации общего и дополнительного образования нашего города выстраивают свои модели дистанционного и электронного обучения с учётом нормативных требований и ресурсных возможностей как самих организаций, так, конечно, и учащихся, воспитанников, учителей и педагогов. Руководители и работники сферы образования, культуры и спорта предлагают использовать как существующие образовательные платформы, так и эксклюзивные онлайн-занятия или способы передачи информации, которые разрабатываются исходя из существующих технических условий. Значимо, что в настоящее время российские издательства открыли бесплатный доступ к учебникам, пособиям методическим материалам, а у самых творческих преподавателей и учащихся появилась возможность проявить себя в авторских наработках», – сообщила заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько.

Организации дополнительного образования уже запланировали занятия, которые проведут дистанционно до 30 апреля. Например, студия современного эстрадного танца «Эксклюзив» покажет ребятам видеоуроки по растяжке и силовой гимнастике. Также танцоры будут разучивать дома комбинации для новых постановок. Артисты Народного молодежного театра имени Васильевых собираются в период самоизоляции изучать роли. А в народном театре-студии «Демиурги» организуют мастер-классы по актерскому мастерству, будут разбирать роли и читать стихи. Воспитанники образцовой студии «Этюд» присоединятся к флэшмобу #мывместеземляне, который посвящен Дню космонавтики и организуется культурно-досуговым центром ЗАТО Циолковский. Клуб ИЗО «Фантазия» в прямом эфире проведет мастер-класс «Рисуем космос».

В апреле в Благовещенске продолжатся и спортивные занятия, в которых можно поучаствовать, не выходя из дома. Сотрудники Центра тестирования ГТО 7 апреля приглашают всех желающих принять активное участие в онлайн-тренировке «Не ленись, а подтянись!». Для этого нужно выполнить норматив комплекса ГТО, снять тренировочный процесс на фото или видео и опубликовать кадры в Инстаграме с хештегом #gtotsentrblag28. Кроме этого, тренер спорткомплекса «Юность» Ирина Алексеева проведет онлайн-уроки в инстаграм-аккаунте @yunost78. Это будут тренировки по пилатесу, силовые упражнения на все группы мышц, а также занятия по растяжке.

Дистанционные формы работы будут использованы и по направлениям молодежной политики. В аккаунтах отдела по делам молодежи появятся социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, патриотическому воспитанию и семейных ценностей.

С 7 апреля в социальных сетях «молодежки» будет запущена серия видео мастер-классов от творческих коллективов Благовещенска «Танцевальный марафон». С 20 апреля в инстаграм-аккаунте @molodblag28 стартует конкурс видеопоздравлений для ветеранов Великой Отечественной войны от молодежи города «Спасибо за…». 27 апреля начнется онлайн-турнир КВН, сообщает мэрия города.