В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом

По данным амурского Роспотребнадзора, состояние больных удовлетворительное. Заболевание протекает в лёгкой форме. Все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проведены. Семейный очаг заболевания локализован, угрозы распространения нет.

По результатам проведенного лабораторного обследования у первой заболевшей 3 апреля получен первый отрицательный результат на COVID-2019, что свидетельствует об эффективности проводимого лечения и перехода заболевания в стадию выздоровления, отметили в Роспотребнадзоре. Всего в регионе зарегистрировано четыре заболевших коронавирусом. Все заболевшие – члены одной семьи.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, которые прибыли в Амурскую из зарубежных поездок или из других субъектов РФ.

«В день приезда в Амурскую область необходимо сообщить о себе на единый круглосуточный номер горячей линии 112. О своём самочувствии необходимо ежедневно докладывать своему участковому врачу, при появлении симптомов не нужно ходить в поликлинику. Врача необходимо вызывать на дом, и, если вам предложат госпитализацию, не отказывайтесь – это в интересах сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких», – сказали специалисты.

На все вопросы можно получить ответы, позвонив на телефон горячей линии 112.

Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф или на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.