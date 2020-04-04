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В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом

В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом
Фото: kirov.online/

В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко. Заболевшие госпитализированы в боксы инфекционной больницы.

По данным амурского Роспотребнадзора, состояние больных удовлетворительное. Заболевание протекает в лёгкой форме. Все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проведены. Семейный очаг заболевания локализован, угрозы распространения нет.

По результатам проведенного лабораторного обследования у первой заболевшей 3 апреля получен первый отрицательный результат на COVID-2019, что свидетельствует об эффективности проводимого лечения и перехода заболевания в стадию выздоровления, отметили в Роспотребнадзоре. Всего в регионе зарегистрировано четыре заболевших коронавирусом. Все заболевшие – члены одной семьи.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, которые прибыли в Амурскую из зарубежных поездок или из других субъектов РФ.

«В день приезда в Амурскую область необходимо сообщить о себе на единый круглосуточный номер горячей линии 112. О своём самочувствии необходимо ежедневно докладывать своему участковому врачу, при появлении симптомов не нужно ходить в поликлинику. Врача необходимо вызывать на дом, и, если вам предложат госпитализацию, не отказывайтесь – это в интересах сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких», – сказали специалисты.

На все вопросы можно получить ответы, позвонив на телефон горячей линии 112.

Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф или на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Просмотров всего: 18772

#коронавирус

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

  • foxik62

    foxik62
    3 часа назад

    Понеслась

  • Парус

    Парус
    3 часа назад

    А чего понеслось то? На самом деле его вероятно гораздо больше. И находится он в Амурской области давно. У нас границу закрыли с Китаем в феврале. А эпидемия в Китае с декабря. Народ мигрировал постоянно, туристы с Юга и запала Китая к нам приезжали в большом количестве . Кто тестировал людей с двузстроннней пневмонией до конца марта? Где их тестировали? Кто тестировал людей с каким нибудь бронхитом и температурой, ОРВИ и темперном (а это могла быть легкая форма коронавируса)? Кого тестируют сейчас?

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    одна семья-это понятно

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Блиииннн...

  • ООО

    ООО "Сбыча мечт"
    2 часа назад

    "Шеф(Орлов),все пропало!..Гипс снимают..Клиент уезжает"

  • Парус

    Парус
    2 часа назад

    И кстати, всем ли умершим в области от пневмонии делали анализ на короновирус? Ведь мы уже месяц слышим-«тесты в области есть ( только людей, которым делали эти тесты никто не видел и не знает).А феврале таких случаев было достаточно в наших стационарах- очень тяжелые пневмонии, а где то и с летальным исходом.

  • White Wolf

    White Wolf
    2 часа назад

    Это каким надо быть идиотом, чтобы не поместить в караннтин (изолированное пространство) семью заболевшего неделю назад человека?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Да вопрос , они все были изолированы до подтверждения заражения?

  • малиновская

    малиновская
    2 часа назад

    А не кажется ли что уже пора карантин объявлять в России? Или кричать карантин будут когда уже поздно будет?

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Хоть бы не смешили=очаг локализован=как? Как его можно локализовать? Члены семьи тоже сидели дома, не выходили? Ни с кем не общались?

  • ТАШКА

    ТАШКА
    2 часа назад

    Да кто б их изолировал - стопудов шлялись по работам, магазинам, садикам, хрен знает, кого они там еще позаражали.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Теперь у всей семьи останутся незабываемые впечатления об её поездке.

  • Алхимик

    Алхимик
    2 часа назад

    Парус, если бы он появился здесь раньше, то уже бы все койки были забиты пациентами с пневмонией, и врачами в том числе.

    Это не с Китая, это наши сограждане распространяют.. ((

  • Парус

    Парус
    2 часа назад

    Алхимик

    Парус, если бы он появился здесь раньше, то уже бы все койки были забиты пациентами с пневмонией, и врачами в том числе. Это не с Китая, это наши сограждане распространяют.. ((



    В январе-феврале койки в городской больнице и были забиты. Поинтересуйтесь оборотом койки в пульмонологии и процентом умерших.

  • Парус

    Парус
    2 часа назад

    Надо же четко понимать- не все будут «при смерти». Как и в Москве- легкие формы коронавируса у них лечат дома.

  • Alексия

    Alексия
    2 часа назад

    конечно, маловероятно, что они все безвылазно сидели дома( Опять же, про первую заболевшую писали, живет одна, сразу самоизолировалась(((( Теперь выясняется что либо не сразу, либо не одна живет. Плюс кто-то же с ней летел в самолете из Москвы, тоже сомнительно что прилетевшие никуда не выходят и ни с кем не контактируют. Думаю, что в ближайшие дни еще кто-нибудь из "самоизолировшихся" появится с положительными тестами. Опять же, сегодня выезжали за продуктами, сидели дома неделю, муж с детьми в машине, я в супермаркет за городом, нужно было молочку подкупить-в магазине было человек тридцать покупателей-из них я и еще две женщины в перчатках и масках, человек 8 еще просто в масках и никто! выйдя из магазина не снял и не выкинул ее( я выбросила и маску и перчатки) в магазин ходила только с картой для оплаты-сумку не брала, обработала в магазине перчатки на выходе-в машине антибактериальными салфетками протерла и руки и карту и дверь машины. Возможно, такие действия и излишни, но мне хочется максимально обезопасить свою семью от заразы.

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Возможно в Марокко зацепился, а возможно в Москве. Чего гадать, изоляция плюс лечение помогут преодолеть заразу.

  • Елена2

    Елена2
    2 часа назад

    Во б....ть !!Так она же самоизолировалась , и одна жила !!! Ей тётя из надзора чуть орден не дала за такую ответственность , а оказалось вон оно че

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    АлхимикПарус, если бы он появился здесь раньше, то уже бы все койки были забиты пациентами с пневмонией, и врачами в том числе.Это не с Китая, это наши сограждане распространяют.. ((


    У нас народ научен опытом, самолечение начатое вовремя способствует излечению быстрее,чем хождение по поликлинникам и сидение/стояние в тамошних очередях,получая в последствии тоже лечение, что и будучи самоназначенным.Пока народ болел в начале непонятно чем и круто, тэстов и названия "коронавирус ещё не существовало.

  • да_уж

    да_уж
    2 часа назад

    Так первый круг же протестировали, 9 чел, все чистые. А теперь замарались? Или тесты делать не умеют?

  • ТАШКА

    ТАШКА
    2 часа назад

    Да фамилию напишите этой бабы, да где живет, хоть знать, от кого подальше держаться.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    2 часа назад

    Вот привлечь эту туристку к уголовной ответственности!

    Сука с декабря это гавно по миру гуляет а она поперлась в морокко - понты корявые!!!

    И всех дебилов которые в тайланд вьетнам недавно летали не на самоизоляцию а в СИЗО!

    Тк они теперь виноваты в этой ситуации!!!!

  • White Wolf

    White Wolf
    2 часа назад

    Alekcия, Вы пример для подражания, насчет выбрасывания масок и перчаток. Только у обычного Русского люда нет денег на одноразовые маски и перчатки (вчера в местном магазине продавали однноразовые за 50 р/шт)

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Всех прилетевших сразу надо было изолировать от общества а не на домашний карантин или пусть бы сидели куда поперлись отдыхать и ждали своёго выздоравления там. Нет надо было сюда заразу тащить

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    2 часа назад

    Так писали она живет одна....

  • Таранов

    Таранов
    2 часа назад

    Женщина которая прилетела из Марокко, не хотели бы встать на колени и попросить прощения у всех жителей Амурской области???

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    2 часа назад

    На Дерибасовской случилася холера -

    Её схватила одна бл@дь от кавалера.

    Пусть Бога нет, но Бог накажет эту бабу,

    Что в подворотне где-то выдала арабу....

    Константин Беляев.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    Alексия

    конечно, маловероятно, что они все безвылазно сидели дома( Опять же, про первую заболевшую писали, живет одна, сразу самоизолировалась(((( Теперь выясняется что либо не сразу, либо не одна живет. Плюс кто-то же с ней летел в самолете из Москвы, тоже сомнительно что прилетевшие никуда не выходят и ни с кем не контактируют. Думаю, что в ближайшие дни еще кто-нибудь из "самоизолировшихся" появится с положительными тестами. Опять же, сегодня выезжали за продуктами, сидели дома неделю, муж с детьми в машине, я в супермаркет за городом, нужно было молочку подкупить-в магазине было человек тридцать покупателей-из них я и еще две женщины в перчатках и масках, человек 8 еще просто в масках и никто! выйдя из магазина не снял и не выкинул ее( я выбросила и маску и перчатки) в магазин ходила только с картой для оплаты-сумку не брала, обработала в магазине перчатки на выходе-в машине антибактериальными салфетками протерла и руки и карту и дверь машины. Возможно, такие действия и излишни, но мне хочется максимально обезопасить свою семью от заразы.



    К батюшке по что не пошли ? молебен надо бы , и свечечку за здравие )))

  • Стилет

    Стилет
    2 часа назад

    Саня mestnui1

    Вот привлечь эту туристку к уголовной ответственности! Сука с декабря это гавно по миру гуляет а она поперлась в морокко - понты корявые!!! И всех дебилов которые в тайланд вьетнам недавно летали не на самоизоляцию а в СИЗО! Тк они теперь виноваты в этой ситуации!!!!



    Два заместителя мэра Благовещенска оказались в Таиланде во время развития ситуации с коронавирусом. Игорь Берлинский приехал из-за границы 17 марта, Максим Ноженкин – 30 марта. Но под режим самоизоляции попал только один из них.

    https://www.amur.info/news/2020/03/30/170231

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    1 час назад

    Сдаётся мне, что я сижу дома без денег и без возможности заработать из за того, что какой-то тёте жутко захотелось отдохнуть во время эпидемии. А почему бы мне не подать на неё в суд за возмещением моих убытков? Пойду позвоню юристу за консультацией.

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    А слабо было нашему государству всех прилетающих с начала эпидемии в Китае разместить в изолированом месте? Например в армейскиж палатках с печкой? Или наша армия настолько слаба, что нет палаток на 100...150 тыс. Чел.?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Поправляйтесь!

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    1 час назад

    А не наказан ни один из замов! Люди с низкой социальной ответственностью не имеет права занимать такие должности. Гнать их из мэрии!

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад

    Елена2

    Во б....ть !!Так она же самоизолировалась , и одна жила !!! Ей тётя из надзора чуть орден не дала за такую ответственность , а оказалось вон оно че



    По данным амурского Роспотребнадзора, состояние больных удовлетворительное. Заболевание протекает в лёгкой форме. Все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проведены. Семейный очаг заболевания локализован, угрозы распространения нет.

    __________________________________________

    30 марта12:27

    «Женщина, понимая и поступая социально-ответственно, изолировалась по возвращении в Благовещенск. Она находилась дома, не ходила по магазинам, к друзьям, на работу. Она наблюдала за собой. Учитывая ту информационную работу, которую мы проводим, она обратилась на службу 112. Рассказала о той ситуации, которая произошла. К ней выехали медицинские работники, провели необходимые исследования. Женщина была оперативно госпитализирована по этим фактам в инфекционную больницу. Состояние у нее удовлетворительное. Сегодня утром я с ней общалась и хотела бы, пользуясь случаем, публично поблагодарить эту молодую женщину за то, что она поступила очень социально-ответственно в этой ситуации, поскольку выполнение ею лично этих рекомендаций позволило минимизировать количество контактов», – отметила Ольга Курганова.

    Глава областного Роспотребнадзора заметила, что все лица, которые летели на одном борту с больной, персонифицированы. Определен первый круг контактных с ней граждан, которые в первую очередь находятся в зоне риска. Таких 9 человек. Они уже находятся в медицинском учреждении, прошли анализ на коронавирус. У всех результат отрицательный.

    https://www.amur.info/news/2020/03/30/170217

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Выздоровления заболевшим. Остальным- благоразумия и удачи. Сдается мне,все ещё впереди.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Будем надеяться, что эта информация не повлияет на решение, которое будет принимать руководство области через неделю. Я имею ввиду продлевать или нет самоизоляцию.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Но вообще, конечно, надо всем амурчанам думать о возможных последствиях не соблюдения ограничений. Чем аккуратнее пройдем эту неделю, тем больше вероятность "выйти из отпуска" с 13.04.20г. Постарайтесь не испортить ситуацию! Всем хочется вернуться к обычной жизни!

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад

    30 марта 2020, 14:08

    Два заместителя мэра Благовещенска оказались в Таиланде во время развития ситуации с коронавирусом. Игорь Берлинский приехал из-за границы 17 марта, Максим Ноженкин – 30 марта. Но под режим самоизоляции попал только один из них....

    А вот второму заместителю мэра удалось обойтись без самоизоляции. Причина – в дате его возвращения в Приамурье. Игорь Берлинский прибыл из Таиланда 17 марта. При этом обязательная самоизоляция была введена для пассажиров, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, только со следующего дня. Поэтому Берлинский приступил к своим обязанностям уже 20 марта, прокомментировали в мэрии, добавив, что выезд Берлинского и Ноженкина в другую страну состоялся тогда, когда Таиланд еще не был в числе неблагополучных по коронавирусу.

    https://www.amur.info/news/2020/03/30/170231

    ___________________

    У меня вопрос:

    А вы предупредили вирус COVID-19, что он по срокам Роспотребнадзора не попадает? А то он может не в курсе.

    __________

    Для справки:

    Проведенный анализ позволяет предположить, что у около 97,5 процентов людей, у которых проявляются симптомы SARS-CoV-2, это происходит в течение 11,5 дней после заражения. Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания.

    https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14082

  • Alisa8

    Alisa8
    1 час назад

    Похоже из всех комментаторов только несколько оказались людьми, присоединяюсь к Ольге1972 и lev4ik , выздоровления заболевшим!

  • Alisa8

    Alisa8
    1 час назад

    Народу,который готов сжечь на костре бедную женщину из Марокко: в этом Марокко сейчас 791 заболевший, в Москве больше 3383 кажется...https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=4.654488%2C29.525016&z=4 Просто ее ПРОВЕРИЛИ, а вот многих многих не тестили... Кого будем жечь?

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Страна напуганых идиотовСдаётся мне, что я сижу дома без денег и без возможности заработать из за того, что какой-то тёте жутко захотелось отдохнуть во время эпидемии. А почему бы мне не подать на неё в суд за возмещением моих убытков? Пойду позвоню юристу за консультацией.


    Может она полгода назад уехала?

    И прям точно в Марокко заразилась, а не в Москве? Сколько еще прилетело из Москвы, где также прилетели из разных стран.

    Тяжело, страшно, но нельзя же так

  • ДКВР

    ДКВР
    1 час назад

    https://www.youtube.com/watch?v=7mnYf-wa95I&t=578s смотреть с 4.10 нашу ааастролога

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    1 час назад

    10 и 26 . Знакомьтесь. Цифры на ближайший месяц ✌️

  • Alisa8

    Alisa8
    1 час назад

    Кстаати, я тоже месяц назад с Москвы приехала...Вот только месяц назад никому до этого дела не было, никого здесь не проверяли, нигде даже температуру не меряли, и тестов нигде сделать нельзя было. Хотя никаких признаков болезни не было, но тест сделать хотелось чисто на всякий случай... Кто виноват?

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    1 час назад

    19 и 26

  • Alisa8

    Alisa8
    1 час назад

    Мне кажется Парус прав...

    Парус 1 час назад

    И кстати, всем ли умершим в области от пневмонии делали анализ на короновирус? Ведь мы уже месяц слышим-«тесты в области есть ( только людей, которым делали эти тесты никто не видел и не знает).А феврале таких случаев было достаточно в наших стационарах- очень тяжелые пневмонии, а где то и с летальным исходом.

  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    Пандемия истерии и психоза... За год в мире от гриппа умерает по 600 тыс. человек, с осложнение в виде пневмонии и тому подобного, но почему то таких жестких мер, самоизоляции и карантина не вводят, штрафами не облагаются. Запугали людей... Ждем Спасителя всея Руси - ВП

  • Никааааа

    Никааааа
    1 час назад

    Нельзя так. А быть безответственными можно? Ей на вас наплевать на всех. Трое с ней контактировал и а где они были после этого известно? А где была она? И не дай бог чтобы в одном лифте с вами или в очереди за хлебом. Всех приезжающих сразу надо было изолировать и контролить.

  • Alisa8

    Alisa8
    59 минут назад

    to Никааа: да ответственная та женщина была, самоизолировалась, позвонила... Если очень хочется попаниковать: Наибольшую опасность для распространения коронавируса сейчас представляют люди, которые переносят COVID-19 без каких-либо клинических проявлений. Об этом "Известиям" рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. https://ria.ru/20200403/1569516516.html

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    57 минут назад

    Парус

    Надо же четко понимать- не все будут «при смерти». Как и в Москве- легкие формы коронавируса у них лечат дома.



    Чем? Парацетомолом?

  • Никааааа

    Никааааа
    56 минут назад

    Опасность представляют те кого сюда пропускали в надежде на их ответственность я об этом. И не сомневаюсь что в городе есть те у кого нет этих проявлений и они спокойно передвигается.

  • Alisa8

    Alisa8
    56 минут назад

    "По разным источникам, их (бессимптомников) от 10 до 50 процентов, и они могут распространять вирус..." Просто надо тестить всех, поголовно, как в Корее, и надо было делать это еще вчера,но что уже об этом говорить..

  • Алхимик

    Алхимик
    51 минута назад

    Парус, Alisa8, 15+/-5% заболевших требуют госпитализации, вирус высоко заразен. Если бы у нас все началось в феврале, к концу марта вся пульмонология была бы забита под завязку, вместе с инфекционной. И в первую очередь самими медиками, поскольку они бы нахватались большое количество вирусных частиц от пациентов. Наглядный пример был в Кировской области.

  • V.M.

    V.M.
    45 минут назад

    Всем заболевшим- выздоровления.

    Всем, к кому этот вирус от прилетевших или их контактеров

    еще не добрался, постраться провериться.

    Думаю, наша область такая маленькая по сравнению даже не со столицами,

    а просто с крупными промышленными центрами, нужно проверять всех приезжаюших.

    И может передумать



    Въезд в Благовещенск закрывать не будут

    2x2.su 5 часов назад



    и закрыть въезд в город, а?

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    42 минуты назад

    Для petta, да какая нахрен разница где она заразу подхватила, и когда уехала? Она приехала в город в разгар эпидемии зная, что потенциально опасна для окружающих. И у ж так ответственно отнеслась к ситуации, что аж троих заразила! Вы о чем вообще? Вам же говорят, что заразила она людей не в самолёте а членов своей семьи, т.е. отнеслась АБСОЛЮТНО безответственно к опасности заразить других! И не надо сейчас рассказывать какая она молодец. Именно она стала причиной сначала единственного заражения в области а теперь и распространения заразы, по крайней мере на членов своей семьи. Так что здоровья не только ей, но и всем нам "благодаря" ей.

  • Алхимик

    Алхимик
    39 минут назад

    И да, на сегодняшний день 59 тыс погибших при 1 120 000 заражённых и пока только около 300 000 выздоровили.

    Даже если часть из них умерла от других причин, все равно цифры получаются большие.

  • Alisa8

    Alisa8
    34 минуты назад

    Алхимик, я искренне надеюсь, что действительно всего заболевших, просто верится с трудом.. Надо как можно больше тестить всех на наличие вируса, и на антитела (https://www.vox.com/2020/3/30/21186822/immunity-to-covid-19-test-coronavirus-rt-pcr-antibody). Так говорят ВОЗ и те страны, кто уже сильно пострадал.

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    34 минуты назад

    Для alisa8, да, очень ответственная женщина))) а то, что троих (для начала) заразила это так, мелочи. Я вас правильно понял?

  • Alisa8

    Alisa8
    28 минут назад

    Кстати, это предложение для товарища Орлова: сейчас же дали Вам право принимать меры, вот: как можно больше [желательно бесплатных] тестов на вирус и на антитела (последний тест даст возможность слезть с карантина и работать). Заодно тест на антитела покажет, сколько в реале переболело в области, и что нужно ли было думать о возможной опасности и предлагать инициативу тестить людей еще в декабре-январе, а не мечтать превратить Благовещенск в город-казино... "— Игорная зона была бы здесь очень кстати. Но решение принимаем не мы, если бы мы – я б давно его принял, — подчеркнул Василий Орлов, напомнив, что это прерогатива федеральных властей. — По секрету скажу, что мы такую работу ведем, но эта тема очень непростая.."https://www.ampravda.ru/2019/12/21/092935.html ...... Может быть стоило вести работу в других направлениях?

  • Alisa8

    Alisa8
    28 минут назад

    Кстати, это предложение для товарища Орлова: сейчас же дали Вам право принимать меры, вот: как можно больше [желательно бесплатных] тестов на вирус и на антитела (последний тест даст возможность слезть с карантина и работать). Заодно тест на антитела покажет, сколько в реале переболело в области, и что нужно ли было думать о возможной опасности и предлагать инициативу тестить людей еще в декабре-январе, а не мечтать превратить Благовещенск в город-казино... "— Игорная зона была бы здесь очень кстати. Но решение принимаем не мы, если бы мы – я б давно его принял, — подчеркнул Василий Орлов, напомнив, что это прерогатива федеральных властей. — По секрету скажу, что мы такую работу ведем, но эта тема очень непростая.."https://www.ampravda.ru/2019/12/21/092935.html ...... Может быть стоило вести работу в других направлениях?

  • Парус

    Парус
    26 минут назад

    Алхимик

    Парус, Alisa8, 15+/-5% заболевших требуют госпитализации, вирус высоко заразен. Если бы у нас все началось в феврале, к концу марта вся пульмонология была бы забита под завязку, вместе с инфекционной. И в первую очередь самими медиками, поскольку они бы нахватались большое количество вирусных частиц от пациентов. Наглядный пример был в Кировской области.



    Нахватались бы, и? Посмотрите интервью с заражённым главным врачем коммунарки. Чем он отличается от здоровых? Он при смерти, на ИВЛ? Прекрасно себя чувствует, не кашлял во время интервью и сидел без красного от температуры лица. Он не лежит в реанимации, а самоизолирование на работе. Вот и все «заражение». Отличие лишь в том, что по результатам тестирования у него подтверждён короновирус. Все. Кто делал тестирование нашим врачам пульмонологом? Ни один из врачей не сел на больничный и ни разу не кашлянул? Все пахали без вылазно? Или у кого то была небольшая температурка, кто то завирусил и сидел сутки дома?

    вы реально считаете, что если у человека обнаружен короновирус, то его путь только на ИВЛ?

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    26 минут назад

    Интересно, а теперь Роспотребнадзор, в лице своих представителей, тоже будет петь этой тёте дифирамбы, ставя нам всем её в пример? И ещё, интересно, всех ли он готов так защищать или эта мадам чем-то выделяется из нашей общей серой массы?)))

  • Alisa8

    Alisa8
    20 минут назад

    для "Страна напуганых идиотов " не хочется переходить на личности, мне кажется спорить смысла с вами нет. Вам бы только на кого в суда подать, да поплакаться. Человек заболел, виноватых смысла искать нет... Вы лучше подумайте над другим:судя по комментарию, работы нет и жить не на что. Ок, работы нет - ищите новую. Вон недавно было объявление нужны люди на стройке, курьеры сейчас нужны... Дальше Вы плакались: Денег нет... прошла всего неделя, надо было раньше работать больше и меньше тратить (как вариант). Это просто возможные варианты лично Вам над чем подумать, а не ругать больных. А вообще страшно конечно о всем этом думать. И много людей пострадало и пострадает не только из-за этого короновируса. Просто не хочется накидываться уже на тех, кто и так пострадал...

  • Парус

    Парус
    20 минут назад

    Алхимик

    И да, на сегодняшний день 59 тыс погибших при 1 120 000 заражённых и пока только около 300 000 выздоровили. Даже если часть из них умерла от других причин, все равно цифры получаются большие.



    С чего вы взяли что это официальное число? Заражённые могут быть и просто вирусоносителями. Заболевшие и заражённые- несколько разные вещи. Всех не тестируют. А официальное число носителей никому не известно. Бессимптомное носительство и проявление заболевания-кто ведёт учёт, если нет тестирование всех?

  • Myxira

    Myxira
    17 минут назад

    Парус

    Алхимик

    И да, на сегодняшний день 59 тыс погибших при 1 120 000 заражённых и пока только около 300 000 выздоровили. Даже если часть из них умерла от других причин, все равно цифры получаются большие.



    С чего вы взяли что это официальное число? Заражённые могут быть и просто вирусоносителями. Заболевшие и заражённые- несколько разные вещи. Всех не тестируют. А официальное число носителей никому не известно. Бессимптомное носительство и проявление заболевания-кто ведёт учёт, если нет тестирование всех?



    Тут уже ВОЗ пересмотрел свое отношение к маскам: ранее рекомендовали ношение заболевшим, а теперь - всем. Как раз в связи с раздачей заболевания бессимптомниками.

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    13 минут назад

    Для alisa8, где я написал, что я безработный?))) Смешная вы)) у меня ип, и не работаю я из-за введенных ограничений, и поэтому "сохранение з/п" на период изоляции меня не касается, к сожалению)) так что ваш совет по поиску работы примените к себе ( кстати совет поискать работу в нынешней ситуации очень ярко говорит о хитросплетениях ваших мыслей).

  • karlik nos

    karlik nos
    12 минут назад

    Это вы Парусиновый про что?

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    9 минут назад

    И ещё, говоря о потребности в деньгах я не "плакался", а имел ввиду, что доходов сейчас нет, а вот налоги, аренды и обязанность платить сотрудникам, сохраняются

  • Alisa8

    Alisa8
    9 минут назад

    Я искренне сочувствую людям, кто попал в тяжелую, может быть даже в некоторой степени безвыходную ситуацию. Я знаю хороших людей, которые действительно пострадали, теряют работу, и я не знаю, как им можно сейчас помочь. С другой стороны, есть близкие мне люди, которые могут пострадать из-за вируса (в силу возраста, или хронических болезней - а у кого их нет?), это опасно, и если власти не могут тестировать всех, то карантин это единственная мера (наверно), чтобы уменьшить вероятность их болезни. Но тех, кто уже заболел - явно не по своему острому желанию, смысла их линчевать уже нет..

  • karlik nos

    karlik nos
    8 минут назад

    Злочевский понравился, ну прям в каждой статье....отметьтесь лучше по специальности, в сфере ЖКХ, там протечка весьма вероятна по вине нерадивых жильцов

  • VEGa

    VEGa
    7 минут назад

    Тварь, она и глава Роспотребнадзора Ам обл.

  • Alisa8

    Alisa8
    6 минут назад

    to "Страна напуганых идиотов", да у меня-то работа есть, вот и пойду ее делать... удачи Вам, не ругайтесь тут зазря

  • VEGa

    VEGa
    5 минут назад

    А губер импотент, брякающий на балалайке

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