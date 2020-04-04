Дежурные группы в детсадах Благовещенска продолжат работу

В Благовещенске продолжат работу дежурные группы в детских садах. С 6 по 10 апреля в прогимназии будут организованы дежурные группы по адресам: улица Амурская, 186, и улица Институтская, 17/3. Остальные дошкольные образовательные учреждения города по-прежнему не будут принимать детей.

Функционирование дежурных групп организовано только для тех детей, родители которых являются работниками непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочные работы; государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 6 апреля 2020 года функционирование органов государственной власти Амурской области и органов местного самоуправления.

Также в эту группу входят дети работников, обеспечивающих функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); иные организации, внесенные в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Амурской области.

Родителям этой категории следует написать заявление с указанием невозможности оставить ребенка дома с 6 апреля 2020 года. По всем имеющимся вопросам обращаться по телефонам горячей линии: 8-914-587-58-90 (Амурская, 186) и 8-914-597-47-23 (Институтская, 17/3), сообщает мэрия города.