Владимир Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Владимир Путин поручил Банку России разработать меры по повышению доступности ипотеки в стране. Как отмечают эксперты, ЦБ уже начал упрощать процедуру получения жилищных займов и в обозримом будущем может дополнительно снизить объём непроцентных платежей.

Более того, не исключено, что до конца года Центробанк возобновит снижение ключевой ставки для поддержки экономики. По оценке аналитиков, такие действия регулятора позволят дополнительно уменьшить стоимость кредитов.

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

По словам экспертов, в настоящий момент ЦБ уже начал снимать барьеры для выдачи жилищных займов россиянам. В частности, регулятор отказался от идеи учитывать показатель долговой нагрузки при выдаче ипотечных кредитов с первоначальным взносом до 20 %.

Более того, для снижения стоимости ипотеки Банк России может дополнительно сократить объём непроцентных платежей в ипотечных кредитах. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Речь идёт, например, об уменьшении размера платежей по страховке в рамках ипотечного кредитования, снижении комиссий, возникающих при оформлении ипотечной сделки, например при использовании банковского аккредитива, а также платежей по оценке недвижимости», — пояснил эксперт.

В качестве меры по поддержке ипотечного рынка России Центробанк также решил отменить надбавки к коэффициентам риска по жилищным займам, выданным до 1 апреля 2020 года. Об этом в пятницу, 3 апреля, в ходе пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже накопленных буферов (это около 110 миллиардов рублей) даёт больше возможности для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности. Мы рассчитываем, что банки, воспользовавшись этой льготой, направят полученные ресурсы именно на продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды», — подчеркнула Набиуллина.

Помимо этого, в Банке России ожидают увеличения операций по рефинансированию ипотечных кредитов после преодоления пандемии коронавируса.

«Это будет способствовать снижению нагрузки на заёмщиков, связанной с обслуживанием долга, и, соответственно, дальнейшему снижению кредитных рисков по ипотечным кредитам», — говорится в материалах ЦБ.