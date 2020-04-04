Депутаты хотят расширить список амурчан, имеющих право на выплату вместо земли

Проект закона Амурской области о бесплатном предоставлении в собственность земли принят в первом чтении заксобранием региона. Ко второму чтению в него предложено включить поправки, главная из которых заключается в возможном расширении списка граждан, имеющих право на альтернативные меры поддержки.

«В документе первого чтения был указано, что денежная выплата взамен земельного участка будет производиться только определенным категориям граждан, стоящим на учете, а именно – это граждане, имеющие трех и более детей. Ко второму чтению мы считаем необходимым это ограничение исключить. Право определять категорию получат органы местного самоуправления», – прокомментировала проект закона председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

16 апреля законопроект будет рассмотрен на заседании комитета, после в случае одобрения – на заседании законодательного собрания для обсуждения всеми депутатами.

Сегодня в муниципалитетах на учете с целью получения бесплатного земельного надела для индивидуального жилищного строительства или садоводства стоят амурчане, имеющие трех и более детей, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и молодые специалисты, работающие на селе, сообщает пресс-служба заксобрания.