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сегодня, 15:37 0

В Мазановском районе предприниматель бесплатно выдаёт медицинские маски покупателям

В Мазановском районе предприниматель бесплатно выдаёт медицинские маски покупателям
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В селе Новокиевский Увал Мазановского района один из предпринимателей занялся добрым делом. В магазинах своей торговой сети амурчанин выдаёт покупателям маски. В счет покупки они не включаются, их выдают бонусом – бесплатно.

Маски предприятие закупило за свой счёт. Единственное условие – средство защиты не выдают тем, кто покупает только сигареты.

«Акция стартовала в двух наших магазинах. В каждый из них мы передали по тысяче медицинских масок. Выдавать их покупателям безвозмездно решили, потому что никто нигде не может купить эти средства защиты. Принцип выдачи масок такой: одна маска в одни руки. Акция продлится до тех пор, пока они у нас не закончатся», – рассказала руководитель компании Ирина Кудак.

«Я рад, что жители района помогают друг другу. Поддержку оказывают не только предприниматели, но и местные рукодельницы. Они шьют медицинские маски. Я им помог с материалом: купил 20 метров бязи. Готовые маски раздадим волонтёрам, водителям и другим работникам», – прокомментировал глава Мазановского района Михаил Пивень.

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