Плавание на табурете, дистанционные экскурсии: чем благовещенцы развлекают себя на самоизоляции

Благовещенцы, находясь дома на самоизоляции, стараются придумать для себя и своих детей различные развлечения. Горожане развлекаются не только чтением и семейным просмотром фильмов, но и пытаются «побороть» вирус творчеством.

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Вместе с детьми они мастерили кроликов к приближающемуся празднику Пасхи, изучали фольклор, «гуляли» на балконе, создавали замки из конструктора, сочиняли и исполняли «антивирусные песни» и даже оттачивали навык плавания на табурете.

Творческие коллективы и детские развивающие студии тоже не сидели без дела — проводили интерактивные экскурсии в «музей» лоскутной куклы, учили сочетать хруст ткани при раскрое с исполнением народных песен, выполнять лечебную гимнастику и даже репетировали спектакли.

За время проведения акции, под хэштегом #ядома_блг горожане опубликовали порядка 500 постов.

У желающих еще есть время присоединиться к ответственным и креативным жителям амурской столицы. Для этого необходимо разместить в своем инстаграм-аккаунте пост под хэштегом #ядома_блг с предложениями, чем занять себя в режиме домашнего карантина. Автор самой интересной публикации получит приз для лучшего времяпрепровождения, сообщает пресс-служба мэрии.