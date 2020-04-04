Плавание на табурете, дистанционные экскурсии: чем благовещенцы развлекают себя на самоизоляции
Благовещенцы, находясь дома на самоизоляции, стараются придумать для себя и своих детей различные развлечения. Горожане развлекаются не только чтением и семейным просмотром фильмов, но и пытаются «побороть» вирус творчеством.
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Вместе с детьми они мастерили кроликов к приближающемуся празднику Пасхи, изучали фольклор, «гуляли» на балконе, создавали замки из конструктора, сочиняли и исполняли «антивирусные песни» и даже оттачивали навык плавания на табурете.
Творческие коллективы и детские развивающие студии тоже не сидели без дела — проводили интерактивные экскурсии в «музей» лоскутной куклы, учили сочетать хруст ткани при раскрое с исполнением народных песен, выполнять лечебную гимнастику и даже репетировали спектакли.
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Горожане развлекали себя не только чтением новой литературы и семейным просмотром фильмов, но и пытались «побороть» вирус творчеством. ⠀ Талантливые и ответственные благовещенцы, находясь дома, вместе с детьми мастерили милых кроликов к приближающемуся празднику Светлой Пасхи, изучали фольклор, «гуляя» на балконе, создавали замки из конструктора, сочиняли и исполняли «антивирусные песни» и даже оттачивали навык плаванья на… табурете. ⠀ Творческие коллективы и детские развивающие студии тоже не сидели без дела — проводили интерактивные «экскурсии» в «музей» лоскутной куклы, учили сочетать хруст ткани при раскрое с исполнением народных песен, выполнять лечебную гимнастику и даже репетировали спектакли. ⠀ За время проведения акции, под хэштегом #ядома_блг горожане опубликовали порядка 500 постов. ⠀ У вас еще есть время присоединиться к ответственным и креативным жителям амурской столицы. Для этого необходимо разместить в своем инстаграм-аккаунте пост под хэштегом #ядома_блг с предложениями, чем занять себя в режиме домашнего карантина. Автор самой интересной публикации получит приз для лучшего времяпрепровождения.
За время проведения акции, под хэштегом #ядома_блг горожане опубликовали порядка 500 постов.
У желающих еще есть время присоединиться к ответственным и креативным жителям амурской столицы. Для этого необходимо разместить в своем инстаграм-аккаунте пост под хэштегом #ядома_блг с предложениями, чем занять себя в режиме домашнего карантина. Автор самой интересной публикации получит приз для лучшего времяпрепровождения, сообщает пресс-служба мэрии.
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