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сегодня, 15:07 8

Банк отказался пойти навстречу благовещенцам с финансовыми трудностями из-за коронавируса

Банк отказался пойти навстречу благовещенцам с финансовыми трудностями из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Благовещенская семья – клиент крупного банка – обратилась в финансовое учреждение с просьбой о реструктуризации выплат по ипотеке. Из-за коронавируса пострадал их небольшой бизнес. Кроме того, сейчас работает только глава семьи – супруга без работы. Но банк им отказал.

Об этой ситуации горожанин Алексей рассказал на своей странице в социальной сети.

«Добрый человек [председатель правления банка] прислал "письма счастья" ипотечникам – клиентам [банка]: дескать, в непростых условиях, когда всем очень плохо, тяжело и непросто, можем пойти навстречу и посодействовать. Тут же прилагалась форма заявки на реструктуризацию долга. Обрадовались, заполнили, подумали: раз большая часть долга нами аккуратно выплачена, то пойдут навстречу. Попросили на три месяца сбавить выплату ипотеки в два раза – вместо 23 тысяч – 12. А потом обязались честно все в срок довыплачивать», – написал благовещенец.

Ипотеку семья брала на 5 лет, но текущей зимой большую часть долга – 700 тысяч рублей – они закрыли. Осталось всего 6 выплат в сумме чуть больше 20 тысяч рублей. Однако из-за запрета на проведение массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса небольшой семейный бизнес, связанный с развлекательными мероприятиями, пострадал. Без работы осталась супруга Анасатсия. И эта помощь банка была бы для семьи большим подспорьем.

«Мы подумали: раз мы почти погасили ипотеку, банк пойдет навстречу. Я безработная, прислала им трудовую книжку с отметками, что не работаю. Если бы выплаты сделали по 12 тысяч, нам было бы гораздо легче пережить эти дни кризиса», – поделилась Анастасия.

Но в итоге банк отказался пойти клиентам навстречу.

«Неделю ждали. Сегодня получили смской сухой отказ. Кончится кризис, выплачу долг и начну подыскивать себе другой банк. Популизм главы этого банка мне не понравился. Спасибо за мнимую заботу», – подытожил Алексей.

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#коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    напишите название банка-на всеобщий позор

  • Баловник

    Баловник
    1 час назад

    греф присылал такое письмо на почту

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    Область живет

  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    социальная ответственность бизнеса - она такая

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    120 тысяч и бизнесмен это смех

  • bayan-spam

    bayan-spam
    39 минут назад

    НЕ ПЛОХО ТАК НА ПРАЗДНИКАХ ПОДНЯЛИ В НГ

  • Терминатор

    Терминатор
    26 минут назад

    Да позор. Ничего банки нам не сделают, чтобы пойти на встречу. Проверено. Они даже за собственные косяки не извинябтся и кидают на деньги! Вот один из примеров. Решил провести рефинансирование ипотеки. Из банка ВТБ (на тот момент ВТБ24) в Сбербанк. Сбербанк запросил все возможные документы в оригинале, что и было предоставлено. Оценку квартиры пришлось делать по новой, за свои деньги, до этого ВТБ делал сам, бесплатно. В Сбере обещали провести рефинансирование в течение двух недель, а ушло два месяца. И вот в тот день, когда работники сбербанка переводили деньги в ВТБ, была допущена ошибка, они в поле получателя переводимых денег указали не верные данные, а именно ФИО. Деньги в результате зависли, счет в ВТБ не закрылся, а в сбере наоборот, открылась еще одна ипотека. Их стало две. Чтобы найти деньги и понять что произошло, нам самим пришлось везде бегать, искать, узнавать, писать запросы, ужас. Нашли через 10 дней. За время пока искали, решали, нам набежали проценты, а именно десять тысяч рублей. Написали претензию в Сбербанк, что это ошибка банка, просим проценты не начислять, так как деньгами не пользовались в жтот период времени. Ответ от Сбербанка был таков, ошибка произошла по вине не конкретного работника банка, а по вине внезапного сбоя системы, а за сбой системы сбербанка сотрудники персональной ответственности не несут и мы должны набежавшие проценты оплатить. Позор системе сбербанка, позор сотрудникам банка, которые палец о палец не ударили, чтобы исправить свою же ошибку. Самый худший банк, заходил вчера...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 минуты назад

    Президент подписал УКАЗ о кредитных каникулах еще 2 апреля, сегодня банки об этом не знают!!!, Только поправки в Конституцию утверждают за день, а для людей......к концу апреля может дойдет вместе с набежавшими процентами...ЭХ страна..

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