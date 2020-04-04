Банк отказался пойти навстречу благовещенцам с финансовыми трудностями из-за коронавируса

Благовещенская семья – клиент крупного банка – обратилась в финансовое учреждение с просьбой о реструктуризации выплат по ипотеке. Из-за коронавируса пострадал их небольшой бизнес. Кроме того, сейчас работает только глава семьи – супруга без работы. Но банк им отказал.

Об этой ситуации горожанин Алексей рассказал на своей странице в социальной сети.

«Добрый человек [председатель правления банка] прислал "письма счастья" ипотечникам – клиентам [банка]: дескать, в непростых условиях, когда всем очень плохо, тяжело и непросто, можем пойти навстречу и посодействовать. Тут же прилагалась форма заявки на реструктуризацию долга. Обрадовались, заполнили, подумали: раз большая часть долга нами аккуратно выплачена, то пойдут навстречу. Попросили на три месяца сбавить выплату ипотеки в два раза – вместо 23 тысяч – 12. А потом обязались честно все в срок довыплачивать», – написал благовещенец.

Ипотеку семья брала на 5 лет, но текущей зимой большую часть долга – 700 тысяч рублей – они закрыли. Осталось всего 6 выплат в сумме чуть больше 20 тысяч рублей. Однако из-за запрета на проведение массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса небольшой семейный бизнес, связанный с развлекательными мероприятиями, пострадал. Без работы осталась супруга Анасатсия. И эта помощь банка была бы для семьи большим подспорьем.

«Мы подумали: раз мы почти погасили ипотеку, банк пойдет навстречу. Я безработная, прислала им трудовую книжку с отметками, что не работаю. Если бы выплаты сделали по 12 тысяч, нам было бы гораздо легче пережить эти дни кризиса», – поделилась Анастасия.

Но в итоге банк отказался пойти клиентам навстречу.

«Неделю ждали. Сегодня получили смской сухой отказ. Кончится кризис, выплачу долг и начну подыскивать себе другой банк. Популизм главы этого банка мне не понравился. Спасибо за мнимую заботу», – подытожил Алексей.