Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:19 2

В Благовещенске арестовали мотоциклиста за сопротивление полиции при задержании

В Благовещенске арестовали мотоциклиста за сопротивление полиции при задержании
Фото: pixabay.com

В областном центре Приамурья правоохранители в районе кольцевой развязки по улице Калинина заметили мотоциклиста без государственных регистрационных знаков на транспортном средстве. Требования сотрудников ГАИ остановиться он проигнорировал и попытался скрыться.

Началось преследование. В районе перекрестка улиц Калинина – Институтской мотоциклиста задержали. Выяснилось, что у него нет права на управление мототранспортным средством, не оказалось у него при себе и документов на мотоцикл.

На мужчину 1991 года рождения за нарушения правил дорожного движения инспекторы ДПС составили 4 административных протокола.

Кроме того, при задержании мотоциклист оказал физическое сопротивление полицейским, хватал сотрудников ДПС за форменное обмундирование, снова пытался скрыться.

В отношении него за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. За это Благовещенский городской суд назначил водителю административной арест на срок 3 суток. Мотоцикл был помещен на специализированную охраняемую стоянку.

Просмотров всего: 654

#закон #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Депутаты хотят расширить список амурчан, имеющих право на выплату вместо земли
Коронавирус 5

В правительстве прокомментировали информацию о закрытии въезда в Благовещенск
Происшествия 1

Пьяный благовещенец угнал фронтальный погрузчик и катался на нем
Общество

В Приамурье определили, какие дороги может подтопить во время весеннего паводка
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    А что так скромненько,3 суток? Можно было 15. Вот тебе тут и самоизоляция для придурков.

  • Секвойя

    Секвойя
    2 часа назад

    Вирус действует и на моск? Надо МРТ сделать, посмотреть там, что есть, ли как?. Полиционерам респект за предотвращение тяжких последствий.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь