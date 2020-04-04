В Благовещенске арестовали мотоциклиста за сопротивление полиции при задержании

В областном центре Приамурья правоохранители в районе кольцевой развязки по улице Калинина заметили мотоциклиста без государственных регистрационных знаков на транспортном средстве. Требования сотрудников ГАИ остановиться он проигнорировал и попытался скрыться.

Началось преследование. В районе перекрестка улиц Калинина – Институтской мотоциклиста задержали. Выяснилось, что у него нет права на управление мототранспортным средством, не оказалось у него при себе и документов на мотоцикл.

На мужчину 1991 года рождения за нарушения правил дорожного движения инспекторы ДПС составили 4 административных протокола.

Кроме того, при задержании мотоциклист оказал физическое сопротивление полицейским, хватал сотрудников ДПС за форменное обмундирование, снова пытался скрыться.

В отношении него за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. За это Благовещенский городской суд назначил водителю административной арест на срок 3 суток. Мотоцикл был помещен на специализированную охраняемую стоянку.