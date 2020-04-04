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сегодня, 13:50 5

Президент подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам. Новый закон дает возможность россиянам, чьи доходы снизились более чем на 30 % на фоне кризиса из-за пандемии, оформить кредитные каникулы.

Во время льготного периода заемщик освобождается от уплаты и процентов, и основной суммы долга.

Кредитные организации в это время не имеют права начислять неустойку или требовать досрочного исполнения обязательств. При этом гражданин может оплатить кредит досрочно.

Заемщики могу обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2020 года. Для подтверждения снижения доходов они должны предоставить справку о доходах, выписку из реестра или другой документ, пишет Газета.ру.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Разве это помощь, отсрочка. Долг платежом красен! Никакой помощи, одно бла бла бла. Россия списывает долги целым государствам, а своим гражданам, отсрочка. Не забудьте прийти, проголосовать...

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Только информация о том, что за эти три месяца набегут дополнительные проценты и их придется оплачивать по окончании каникул никто не написал...

  • Секвойя

    Секвойя
    2 часа назад

    Лёд тронулся? Банки тож юр.лица, им не слаще, от этого на самом деле. Вообще-то надо работать в три смены и будет всё окейно, вплоть до любви с рождаемостью.

  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    что с процентами? Они растут или морозятся? Почему нужны справки? Все в одной стране и в одной ситуации. Это пшик, а не меры

  • Таранов

    Таранов
    43 минуты назад

    Путя , ты же сказал с сохранением зарплаты!!!!, Почему доходы могли снизиться

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