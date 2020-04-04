Президент подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам. Новый закон дает возможность россиянам, чьи доходы снизились более чем на 30 % на фоне кризиса из-за пандемии, оформить кредитные каникулы.

Во время льготного периода заемщик освобождается от уплаты и процентов, и основной суммы долга.

Кредитные организации в это время не имеют права начислять неустойку или требовать досрочного исполнения обязательств. При этом гражданин может оплатить кредит досрочно.

Заемщики могу обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2020 года. Для подтверждения снижения доходов они должны предоставить справку о доходах, выписку из реестра или другой документ, пишет Газета.ру.