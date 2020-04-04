В правительстве прокомментировали информацию о закрытии въезда в Благовещенск

В редакцию Амур.инфо начали массово поступать вопросы о том, не собираются ли в ближайшее время закрыть въезд в Благовещенск. В правительстве Амурской области назвали эту информацию недостоверной.

«Люди говорят, что на посту на днях перестанут пускать в Благовещенск. Многие начинают брать справки с работы, чтобы пустили. Есть ли информация по этому поводу?» – с таким вопросом обращались горожане.

«Вчера [3 апреля] прошел оперативный штаб. Таких решений на заседании не было принято. Обо всех ограничительных мерах, озвученных на штабе, для информирования населения на портале правительства области пресс-службой публикуются пресс-релизы. В ГИБДД проинформировали об отсутствии звонков от граждан об ограничении въезда. При распространении недостоверной информации сообщения будут направлены в прокуратуру для привлечения к ответственности», – информирует правительство Приамурья.