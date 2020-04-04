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сегодня, 13:35 5

В правительстве прокомментировали информацию о закрытии въезда в Благовещенск

В правительстве прокомментировали информацию о закрытии въезда в Благовещенск
Фото: teleport2001.ru

В редакцию Амур.инфо начали массово поступать вопросы о том, не собираются ли в ближайшее время закрыть въезд в Благовещенск. В правительстве Амурской области назвали эту информацию недостоверной.

«Люди говорят, что на посту на днях перестанут пускать в Благовещенск. Многие начинают брать справки с работы, чтобы пустили. Есть ли информация по этому поводу?» – с таким вопросом обращались горожане.

«Вчера [3 апреля] прошел оперативный штаб. Таких решений на заседании не было принято. Обо всех ограничительных мерах, озвученных на штабе, для информирования населения на портале правительства области пресс-службой публикуются пресс-релизы. В ГИБДД проинформировали об отсутствии звонков от граждан об ограничении въезда. При распространении недостоверной информации сообщения будут направлены в прокуратуру для привлечения к ответственности», – информирует правительство Приамурья.

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#областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    психоз какой то

  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    Если такие слухи рождаются, значит население плохо информировано на данный момент властями, нужно делать выводы.

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Если из Китая ,грузы не прекращались шли,коридоры 3 дня в неделю были, то Благовещенск закрывать,никто никогда не будет.

  • Секвойя

    Секвойя
    2 часа назад

    Вакуум не терпит пустоты, вот и ипанушки шум прибоя выдают за волну.

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    амурская аленаЕсли из Китая ,грузы не прекращались шли,коридоры 3 дня в неделю были, то Благовещенск закрывать,никто никогда не будет.


    Так то грузы на ГПЗ. Даже при ядерной бомбардировке грузы эти будут завозить.

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