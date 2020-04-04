Школой народного экскурсовода вновь заинтересовались в Москве

Статью о краеведческом проекте «Школа народного экскурсовода» опубликовали в известном в профессиональных кругах московском журнале «Независимый библиотечный адвокат». Материал вышел в первом номере 2020 года.

В статье рассказывается об уникальном опыте Благовещенска по созданию краеведческого проекта «Школа народного экскурсовода», об этапах его реализации и планируемых итогах. Проект реализуется на базе муниципальной библиотеки «Центральная».

Познакомиться со статьей можно на официальном сайте Муниципальной информационной библиотечной системы в разделе «Альбомы». ⠀

Руководителем и идейным вдохновителем «Школы народного экскурсовода» является методист Муниципальной информационной библиотечной системы и руководитель информационно-методического центра «Народный музей» Елена Пастухова. Бесплатные занятия в «Школе народного экскурсовода» стартовали 7 декабря 2019 года. Её слушателями стали более 50 человек. Проект вошел в топ-5 наиболее интересных и эффективных проектов на период 25 ноября — 1 декабря 2019 г., реализуемых в субъектах РФ по версии Экспертного института социальных исследований (г. Москва), сообщает управление культуры администрации города Благовещенска.

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