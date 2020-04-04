Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:12 0

Школой народного экскурсовода вновь заинтересовались в Москве

Школой народного экскурсовода вновь заинтересовались в Москве

Статью о краеведческом проекте «Школа народного экскурсовода» опубликовали в известном в профессиональных кругах московском журнале «Независимый библиотечный адвокат». Материал вышел в первом номере 2020 года.

В статье рассказывается об уникальном опыте Благовещенска по созданию краеведческого проекта «Школа народного экскурсовода», об этапах его реализации и планируемых итогах. Проект реализуется на базе муниципальной библиотеки «Центральная».

Познакомиться со статьей можно на официальном сайте Муниципальной информационной библиотечной системы в разделе «Альбомы». ⠀

Руководителем и идейным вдохновителем «Школы народного экскурсовода» является методист Муниципальной информационной библиотечной системы и руководитель информационно-методического центра «Народный музей» Елена Пастухова. Бесплатные занятия в «Школе народного экскурсовода» стартовали 7 декабря 2019 года. Её слушателями стали более 50 человек. Проект вошел в топ-5 наиболее интересных и эффективных проектов на период 25 ноября — 1 декабря 2019 г., реализуемых в субъектах РФ по версии Экспертного института социальных исследований (г. Москва), сообщает управление культуры администрации города Благовещенска.

Журнал «Независимый библиотечный адвокат» — это специальный юридический журнал, предназначенный для работников библиотек всех систем и ведомств. Представляет интерес также и для широкого круга читателей. Пользуется спросом у специалистов в области культуры, образования, социальной защиты и у студентов.

Просмотров всего: 299

#история #культура

распечатать


Культура

В Благовещенске объявлен интернет-конкурс открыток «Помним Великий подвиг»
Культура 2

Амурская областная филармония необычно перешла в режим онлайн
Культура 3

Ивановская библиотека закупит шлем виртуальной реальности и кофейную станцию
Коронавирус 4

Амурский музыкант побывал в очагах распространения коронавируса и выпустил клип (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь