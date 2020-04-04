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сегодня, 13:21 8

Мэр в Иркутской области разрешил возобновить работу многим предпринимателям

Мэр в Иркутской области разрешил возобновить работу многим предпринимателям
Фото: snews.ru

Мэр Саянска Иркутской области под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля. Он отметил множество обращений от предпринимателей, которые обязались соблюдать строжайший режим дезинфекции, организовать работу в масках и перчатках.

Олег Боровский написал, что под свою ответственность разрешает малому и среднему бизнесу возобновить работу, строго выполняя требования, обеспечивающие безопасность потребителей. Юрлицам рекомендовано организовать работу предприятий общепита до 23 часов, при единовременном нахождении в зале не более 30 потребителей для спецобслуживания. В сфере красоты режим работы – не позднее 21 часа, а у объектов розничной торговли товарами первой необходимости (кроме продуктов) – не позднее 18:00 .

Персонал должен пользоваться средствами индивидуальной защиты и не менее 3 раз в день проводить дезобработку помещений, а также постоянную обработку поверхностей, с которыми интенсивно контактируют руки потребителей (оборудование, торговые тележки, дверные ручки). Предприятия сферы услуг обязаны предоставлять потребителям дезинфицирующие средства, передает ИА «Байкал24».

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#коронавирус #торговля

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    умное решение

  • Rick1979

    Rick1979
    3 часа назад

    Молодец, уважаю, не то что некоторые...

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    правильно!!! в изоляции алкоголь больше унесёт жизней......

  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    А наш мэр кто и где находится, что делает, какие решения приняты для поддержания достойной жизни людей?!

  • Секвойя

    Секвойя
    2 часа назад

    ? Как насчёт вертикали. Дисциплина или демократия и в больнице в каждой палатете

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Вот это красавчик.

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    1 час назад

    Зато у их мэра нет таких красивых локонов на голове!

  • Душелов

    Душелов
    1 час назад

    Наш мэр самоизолировалась, понять и простить

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