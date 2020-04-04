Мэр в Иркутской области разрешил возобновить работу многим предпринимателям

Мэр Саянска Иркутской области под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля. Он отметил множество обращений от предпринимателей, которые обязались соблюдать строжайший режим дезинфекции, организовать работу в масках и перчатках.

Олег Боровский написал, что под свою ответственность разрешает малому и среднему бизнесу возобновить работу, строго выполняя требования, обеспечивающие безопасность потребителей. Юрлицам рекомендовано организовать работу предприятий общепита до 23 часов, при единовременном нахождении в зале не более 30 потребителей для спецобслуживания. В сфере красоты режим работы – не позднее 21 часа, а у объектов розничной торговли товарами первой необходимости (кроме продуктов) – не позднее 18:00 .

Персонал должен пользоваться средствами индивидуальной защиты и не менее 3 раз в день проводить дезобработку помещений, а также постоянную обработку поверхностей, с которыми интенсивно контактируют руки потребителей (оборудование, торговые тележки, дверные ручки). Предприятия сферы услуг обязаны предоставлять потребителям дезинфицирующие средства, передает ИА «Байкал24».