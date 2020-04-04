Местами мокрый снег и ветер: прогноз погоды в Приамурье на 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, в Амурской области ожидается переменная облачность, ночью местами на севере небольшой снег, днем в отдельных районах севера – небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами по северо-западу – умеренные осадки.

Будет дуть северный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем по северо-западным районам возможно усиление до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 5…10, местами по северу – до минус 14…19. Днем на севере воздух прогреется до плюс 5, по югу – до плюс 6…11.

В Благовещенске ночью будет ясно, днем – малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер днем изменит направление на юго-восточное и разовьет скорость до 3-8 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 5…7 градусов мороза, днем – 8…10 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.