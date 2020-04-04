Благовещенские предприниматели за несколько дней сшили более 11 тысяч масок

С 31 марта по 4 апреля благовещенские организации изготовили более 11 600 масок. Предприниматели и ателье города продолжат включаться в работу по производству защитных изделий, которые можно использовать каждый раз после стирки и тепловой обработки.

За одни сутки компании способны сшить более 5 тысяч изделий. На сегодняшний день в Благовещенске пошивом и продажей тканевых масок многоразового использования занимаются 14 предприятий и ателье.

На сайте мэрии опубликован список организаций, где можно купить или заказать маски:

ателье «Элегант», 50-летия Октября, 28, телефон 33-35-41 (под заказ);



фирма «Осби», Красноармейская, 92, телефон 53-47-88, 51-70-80;



ООО «КомплектСервис», Красноармейская, 138, телефон 20-99-05;



ООО «Милосердие», Б. Хмельницкого, 89, телефон 35-10-40;



ИП Фасахова Лариса Михайловна, телефон: 8909-813-13-77;



ИП Ильинская Светлана Викторовна, телефон 8914-593-23-33;



ИП Зотова Кристина Владимировна, телефон 55-62-10;



ИП Корнейчук Александр Николаевич, телефон 8914-568-10-16 (имеются в наличии в большом количестве);



ИП Тотмянин Андрей Павлович, телефон 8914-040-36-31;



ИП Пивоварова Елена Сергеевна, телефон 8914-569-77-00, 51-87-70;



ИП Даньков Михаил Иванович, телефон 21-71-80, 8924-841-71-80;



ООО «Амурформа», телефон 8914-380-08-00 (под заказ);



ИП Данькова Елена Васильевна, телефон 8962-284-31-75;



ИП Гаршина Мария Михайловна, телефон 8924-745-60-60; 8924-670-80-47.