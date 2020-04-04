Благовещенские предприниматели за несколько дней сшили более 11 тысяч масок
С 31 марта по 4 апреля благовещенские организации изготовили более 11 600 масок. Предприниматели и ателье города продолжат включаться в работу по производству защитных изделий, которые можно использовать каждый раз после стирки и тепловой обработки.
За одни сутки компании способны сшить более 5 тысяч изделий. На сегодняшний день в Благовещенске пошивом и продажей тканевых масок многоразового использования занимаются 14 предприятий и ателье.
На сайте мэрии опубликован список организаций, где можно купить или заказать маски:
ателье «Элегант», 50-летия Октября, 28, телефон 33-35-41 (под заказ);
фирма «Осби», Красноармейская, 92, телефон 53-47-88, 51-70-80;
ООО «КомплектСервис», Красноармейская, 138, телефон 20-99-05;
ООО «Милосердие», Б. Хмельницкого, 89, телефон 35-10-40;
ИП Фасахова Лариса Михайловна, телефон: 8909-813-13-77;
ИП Ильинская Светлана Викторовна, телефон 8914-593-23-33;
ИП Зотова Кристина Владимировна, телефон 55-62-10;
ИП Корнейчук Александр Николаевич, телефон 8914-568-10-16 (имеются в наличии в большом количестве);
ИП Тотмянин Андрей Павлович, телефон 8914-040-36-31;
ИП Пивоварова Елена Сергеевна, телефон 8914-569-77-00, 51-87-70;
ИП Даньков Михаил Иванович, телефон 21-71-80, 8924-841-71-80;
ООО «Амурформа», телефон 8914-380-08-00 (под заказ);
ИП Данькова Елена Васильевна, телефон 8962-284-31-75;
ИП Гаршина Мария Михайловна, телефон 8924-745-60-60; 8924-670-80-47.
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