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сегодня, 12:42 3

Благовещенские предприниматели за несколько дней сшили более 11 тысяч масок

Благовещенские предприниматели за несколько дней сшили более 11 тысяч масок
Фото: instagram.com/maskamed28

С 31 марта по 4 апреля благовещенские организации изготовили более 11 600 масок. Предприниматели и ателье города продолжат включаться в работу по производству защитных изделий, которые можно использовать каждый раз после стирки и тепловой обработки.

За одни сутки компании способны сшить более 5 тысяч изделий. На сегодняшний день в Благовещенске пошивом и продажей тканевых масок многоразового использования занимаются 14 предприятий и ателье.

На сайте мэрии опубликован список организаций, где можно купить или заказать маски:

ателье «Элегант», 50-летия Октября, 28, телефон 33-35-41 (под заказ);

фирма «Осби», Красноармейская, 92, телефон 53-47-88, 51-70-80;

ООО «КомплектСервис», Красноармейская, 138, телефон 20-99-05;

ООО «Милосердие», Б. Хмельницкого, 89, телефон 35-10-40;

ИП Фасахова Лариса Михайловна, телефон: 8909-813-13-77;

ИП Ильинская Светлана Викторовна, телефон 8914-593-23-33;

ИП Зотова Кристина Владимировна, телефон 55-62-10;

ИП Корнейчук Александр Николаевич, телефон 8914-568-10-16 (имеются в наличии в большом количестве);

ИП Тотмянин Андрей Павлович, телефон 8914-040-36-31;

ИП Пивоварова Елена Сергеевна, телефон 8914-569-77-00, 51-87-70;

ИП Даньков Михаил Иванович, телефон 21-71-80, 8924-841-71-80;

ООО «Амурформа», телефон 8914-380-08-00 (под заказ);

ИП Данькова Елена Васильевна, телефон 8962-284-31-75;

ИП Гаршина Мария Михайловна, телефон 8924-745-60-60; 8924-670-80-47.

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#коронавирус #торговля

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    3 часа назад

    Молодцы предприниматели. На них все держится

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    Молодцы!!!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    А ателье можно было работать?

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