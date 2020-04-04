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сегодня, 12:18 0

В благовещенских организациях все чаще встречаются разметки социального дистанцирования

В благовещенских организациях все чаще встречаются разметки социального дистанцирования
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В областном центре Приамурья проводится работа по обеспечению безопасности посещений тех организаций, которые продолжают работать в период самоизоляции. Речь идет об аптеках, магазинах, где продаются продукты питания и товары первой необходимости.

В компаниях, продолжающих прием посетителей, усилили контроль за качеством уборки помещений. В ряде организаций появились разметки так называемого социального дистанцирования.

В частности, в сети аптек, а также в торговых центрах у касс обозначена разметка социального дистанцирования между посетителями до полутора метров.

Кроме того, во всех помещениях фармацевтических организаций города предусмотрена двукратная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, сообщает пресс-служба мэрии.

Дополнительно администрация Благовещенска во все фармацевтические организации направила письма об усилении контроля качества уборки помещений. В письме говорится о необходимости проводить уборку каждые 2 часа в соответствии с рекомендациями амурского Роспотребнадзора.

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#здоровье #коронавирус #торговля

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