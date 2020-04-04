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сегодня, 11:53 1

В Свободном из-за коронавируса работников предприятия отправили в отпуск без содержания

В Свободном из-за коронавируса работников предприятия отправили в отпуск без содержания
Фото: gzt-sv.ru

Ограничительные меры по распространению коронавируса повлияли на рабочий режим депутатов заксобрания Амурской области. Теперь обращения от амурчан принимают по электронной почте и мобильному телефону. Часть обращений связана с ситуацией по Covid-19.

В новом формате с электоратом пообщалась председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская. Она является депутатом от города Свободный и также курирует Свободненский район.

Звонившие жаловались на разбитые дороги, цены на молочные продукты в магазинах, мусор на обочинах дорог, отмечали нарушения водителями предприятий, занимающихся откачкой септиков, считая, что слив таких отходов происходит с нарушениями. Все озвученные факты взяты на контроль, сообщает пресс-служба законодательного органа.

«Не обошлось без вопросов о коронавирусе. Их было 13. Большинство обратившихся волновало отсутствие в продаже медицинских масок и дезинфицирующих средств. Два обращения были оперативно отработаны – в Благовещенске были приобретены две коробки перчаток и 20 многоразовых масок, которые отшивает одно из предприятий областного центра, и отправлены в Свободный, чтобы люди, не нарушая режим, могли выходить хотя бы в магазин», – поделилась Ирина Александровна.

Еще одно обращение касалось нарушения трудового законодательства – работников одного из предприятий в связи с введенными ограничительными мерами отправили в отпуск без сохранения заработной платы. О случае депутат пообещала сообщить главе города Свободный, а также порекомендовала о подобных нарушениях сообщать по номеру горячей линии 112.

«Разговаривая с людьми, отметила, что старшему поколению в дни самоизоляции остро не хватает живого общения. А впереди еще около месяца такого режима. С несколькими обратившимися после проведения приема я созвонилась, выслушала их. Но таких пожилых людей, ищущих общение, больше. Поэтому хочется попросить всех, у кого есть родные и близкие старшего и пожилого возраста, звоните им чаще и спрашивайте не только о самочувствии, но и выслушайте их, пусть они выскажутся», – отметила Ирина Киевская.

Проблему коммуникации пенсионеров в условиях самоизоляции Ирина Александровна взяла на заметку. «Информацию передала коллегам на местах с просьбой проработать возможность такого взаимодействия с волонтерами. Либо, как вариант, как-то наладить общение пожилых людей, возможно, придумать способ обмена номерами телефонов», – предложила Ирина Александровна.

Проанализировав итоги проведения приема граждан по-новому, депутатом принято решение на время режима самоизоляции взять эту форму за основу и, возможно, увеличить периодичность в условиях пандемии.

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#коронавирус #работа #Свободный

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    40 минут назад

    20 масок для города это насмешка?

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