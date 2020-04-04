В Благовещенске объявлен интернет-конкурс открыток «Помним Великий подвиг»

Нарисовать открытку для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, опубликовать ее в Инстаграме с хэштегом #помнимвеликийподвиг_блг и получить подарок. Это – условия конкурса, который запускает управление культуры администрации города Благовещенска.

Принять участие в конкурсе рисунков, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы, могут дети до 18 лет. Помимо публикации в Инстаграме и указания хэштега, также необходимо отметить официальный аккаунт управления культуры столицы Приамурья @kultura_blag, написать фамилию, имя и возраст юного художника.

Рисунки могут быть выполнены в любых техниках и любыми материалами, главное, чтоб они отражали тематику конкурса. Интернет-конкурс проводится до 30 апреля включительно. Авторы лучших работ получат дипломы и подарки от управления культуры. При определении победителей интернет-конкурса будет учитываться количество положительных откликов.