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Из-за коронавируса получение субсидии на оплату ЖКХ продлят автоматически

Из-за коронавируса получение субсидии на оплату ЖКХ продлят автоматически
Фото: Амур.инфо

Минстрой России совместно с Минтрудом РФ разработал документ, согласно которому предоставляется возможность автоматического продления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 октября 2020 года. Новая мера направлена на защиту людей от распространения коронавируса.

Для того чтобы продлить возможность получения субсидии не нужно лично приходить в органов соцзащиты и предоставлять документы, подтверждающие право на ее получение. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ 2 апреля, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.

Постановлением также установлены особенности расчета размера продлеваемой субсидии и случаи корректировки ее размера. Вносятся изменения и в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сокращается количество документов, предоставляемых гражданами для обоснования необходимости получения субсидии.

«Мы в оперативном режиме принимаем все необходимые решения, чтобы в сложившихся условиях люди, которые нуждаются в помощи, могли ее своевременно и в полном объеме получать, – подчеркнул глава Минстроя России Владимир Якушев. – Принятый документ значительно упрощает процедуру получения субсидии».

«Граждане, которые уже пользуются субсидиями на оплату услуг ЖКХ, получат продление льгот автоматически. Обращаться в органы соцзащиты с заявлением на продление периода получения субсидий или документами, подтверждающими доход, не потребуется», – пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке», – прокомментировала новый порядок министр соцзащиты населения области Наталья Киселёва.

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#ЖКХ #коронавирус #российская власть #финансы

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