Пьяный благовещенец угнал фронтальный погрузчик и катался на нем

В областном центре Приамурья горожанин угнал фронтальный погрузки и катался на нем по полям. Перед этим мужчина выпивал со знакомым на кладбище. Во время распития спиртного он увидел ангар, в котором стоял фронтальный погрузчик с ключами в замке зажигания.

Благовещенец завел спецтехнику, проехал по полям, а потом решил бросить.

После того как в полицию поступило сообщение о пропаже, на вызов выехала следственно- оперативная группа. Полицейские обследовали район и в двух километрах от места происшествия нашли погрузчик. Недалеко от него находился и угонщик, который рассказал правоохранителям, что произошло.

По факту угона отдел дознания МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Спецтехнику передали владельцу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба областного УМВД.