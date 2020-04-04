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сегодня, 14:29 1

Пьяный благовещенец угнал фронтальный погрузчик и катался на нем

Пьяный благовещенец угнал фронтальный погрузчик и катался на нем
Фото: vladivostok.rbauto.ru

В областном центре Приамурья горожанин угнал фронтальный погрузки и катался на нем по полям. Перед этим мужчина выпивал со знакомым на кладбище. Во время распития спиртного он увидел ангар, в котором стоял фронтальный погрузчик с ключами в замке зажигания.

Благовещенец завел спецтехнику, проехал по полям, а потом решил бросить.

После того как в полицию поступило сообщение о пропаже, на вызов выехала следственно- оперативная группа. Полицейские обследовали район и в двух километрах от места происшествия нашли погрузчик. Недалеко от него находился и угонщик, который рассказал правоохранителям, что произошло.

По факту угона отдел дознания МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Спецтехнику передали владельцу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба областного УМВД.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Баловник

    Баловник
    1 час назад

    Какая у меня скучная жизнь!

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