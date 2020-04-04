Благовещенцев возмутили лимоны по цене почти 1 000 рублей за килограмм

В редакцию Амур.инфо возмущенные жители Благовещенска прислали фото резко подорожавших лимонов в супермаркете одной из крупных торговых сетей. На ценнике указано, что килограмм цитруса стоит 922 рубля 56 копеек.

По словам горожан, снимки сделаны в одном из супермаркетов в микрорайоне Благовещенска.

«Это вообще нормально?!» – возмутился автор фото.

При этом другой благовещенец рассказал, что буквально несколько дней назад купил лимоны в другом гипермаркете по 180 рублей за килограмм. В субботу, 4 апреля, в этой же торговой точке они стоили уже почти 300 рублей за килограмм.

Ранее в городе уже отмечался рост цен на природные иммуномодуляторы. В начале апреля в некоторых торговых точках за килограмм имбиря просили 600 рублей, за килограмм лимонов – 559 рублей. Продавцы объясняли такой подъем цен высоким спросом, а также дефицитом, который образовался из-за закрытия границ в связи со сложной эпидобстановкой.

Мэр Тынды также рассказала в программе «Простые вопросы», что в столице БАМа за прошедшую неделю цены на лимоны выросли до 750 рублей за килограмм. Но администрация вмешалась в эту ситуацию.

«Вирус уйдет, а мы-то все останемся, и как эти торговцы потом будут смотреть в лицо жителям города и будут ли к ним потом ходить. Что называется, кому – война, а кому – мать родна», – с возмущением отметила Марина Михайлова.

В других регионах РФ также зафиксирован небывалый спрос на имбирь и лимоны и как следствие – резкий рост цен на них, пишет «Интерфакс». При этом в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Алтайскому краю сообщили изданию, что ни имбирь ни лимон не включены в перечень социально значимых продовольственных товаров, поэтому цены на них не могут быть под контролем.

По данным аналитиков оператора фискальных данных (ОФД) «Такском», на 31 марта средняя цена на корень имбиря в РФ выросла почти в 3 раза по сравнению с началом месяца.