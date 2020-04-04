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сегодня, 11:06 14

Благовещенцев возмутили лимоны по цене почти 1 000 рублей за килограмм

Благовещенцев возмутили лимоны по цене почти 1 000 рублей за килограмм

В редакцию Амур.инфо возмущенные жители Благовещенска прислали фото резко подорожавших лимонов в супермаркете одной из крупных торговых сетей. На ценнике указано, что килограмм цитруса стоит 922 рубля 56 копеек.

По словам горожан, снимки сделаны в одном из супермаркетов в микрорайоне Благовещенска.

«Это вообще нормально?!» – возмутился автор фото.

При этом другой благовещенец рассказал, что буквально несколько дней назад купил лимоны в другом гипермаркете по 180 рублей за килограмм. В субботу, 4 апреля, в этой же торговой точке они стоили уже почти 300 рублей за килограмм.

Ранее в городе уже отмечался рост цен на природные иммуномодуляторы. В начале апреля в некоторых торговых точках за килограмм имбиря просили 600 рублей, за килограмм лимонов – 559 рублей. Продавцы объясняли такой подъем цен высоким спросом, а также дефицитом, который образовался из-за закрытия границ в связи со сложной эпидобстановкой.

Мэр Тынды также рассказала в программе «Простые вопросы», что в столице БАМа за прошедшую неделю цены на лимоны выросли до 750 рублей за килограмм. Но администрация вмешалась в эту ситуацию.

«Вирус уйдет, а мы-то все останемся, и как эти торговцы потом будут смотреть в лицо жителям города и будут ли к ним потом ходить. Что называется, кому – война, а кому – мать родна», – с возмущением отметила Марина Михайлова.

В других регионах РФ также зафиксирован небывалый спрос на имбирь и лимоны и как следствие – резкий рост цен на них, пишет «Интерфакс». При этом в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Алтайскому краю сообщили изданию, что ни имбирь ни лимон не включены в перечень социально значимых продовольственных товаров, поэтому цены на них не могут быть под контролем.

По данным аналитиков оператора фискальных данных (ОФД) «Такском», на 31 марта средняя цена на корень имбиря в РФ выросла почти в 3 раза по сравнению с началом месяца.

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#коронавирус #торговля #цены

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Комментарии
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  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Ещё вчера ж были по 500???

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Что за...

    Кому интересны эти лимоны?? Ну не покупайте, в чем проблема???

    Прям не выжить без лимонов... Писец просто...

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    А МЭРу Тынды, прям заняться не чем, кроме как мониторить цены на лимоны...

    Мир сошёл с ума.....

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Сумашедшее стадо... Какие лимоны? Какой имбирь? "Имуномодуляторы"....

  • Paster

    Paster
    55 минут назад

    Повторяется история с огурцами, как только резко подорожали так сразу всем нужны стали. =)

    Купите в аптеке витаминки за 30р - от них пользы больше, чем от этих лимонов.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    45 минут назад

    Кэшка рулит.

  • dance

    dance
    40 минут назад

    Семь лет мак не родил - и голода не было. А тут без лимонов прям голодомор начинается.

  • paravis

    paravis
    32 минуты назад

    PasterПовторяется история с огурцами, как только резко подорожали так сразу всем нужны стали. =)

    Купите в аптеке витаминки за 30р - от них пользы больше, чем от этих лимонов.


    Диванный иксперд плохого не скажет.

  • MadNigra

    MadNigra
    20 минут назад

    Тоже сейчас видел лимоны китайские... по 600... уже остатки - остальное всё расхватали.

    А рядом по 200 прилавок с нетронутыми Лаймами из Вьетнама.

    народ - это то же самое по вкусу и витаминам

  • Noir

    Noir
    19 минут назад

    А не проще тогда приказ нарисовать со списком продуктов на которые нельзя повышать и разогнать всю структуру УФАС?

  • postal

    postal
    11 минут назад

    Так не покупайте,пусть барыги сами ими давятся.Воистину,кому война,а кому мать родна.

  • Myxira

    Myxira
    7 минут назад

    Ребятули, а побежали-ка вы за лимонником! Бросайте лимоны, у нас местные витаминчики куда богаче есть, да и местных крестьян заодно финансами поддержите

  • Mark1204

    Mark1204
    4 минуты назад

    Без лохА жизнь плохА.

  • Фермер

    Фермер
    2 минуты назад

    Однако, пора властям обратить внимание на ценообразование в торговле, чтоб хотя бы понимание появилось: себестоимость данного продукта и торговая накрутка на него!

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