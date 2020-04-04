Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:32 7

Архиепископ Лукиан объехал Благовещенск с молитвой об избавлении Приамурья от коронавируса

Архиепископ Лукиан объехал Благовещенск с молитвой об избавлении Приамурья от коронавируса
Фото: blaginform.ru

В пятницу, 3 апреля, в канун праздника похвалы пресвятой Богородицы, архиепископ Лукиан совершил объезд улиц Благовещенска с чудотворным Албазинским образом Божией Матери. Сначала было проведено богослужение.

В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, религиозный обряд проходил за закрытыми дверями храма.

Как сообщается на сайте Благовещенской епархии, правящий архиерей совершил особое моление у чудотворной Албазинской иконы «о заступничестве и ограждении Преблагословенной Девой от коронавирусной пандемии Благовещенска и Амурской области».

После этого с иконой архиепископ Лукиан объехал улицы Благовещенска с остановкой у охранных стел с изображением Богородицы.

Остановки на въездах и выездах из города сопровождались особыми молениями об избавлении Благовещенска и Амурской области от коронавирусной эпидемии «и от всякого зла, о сохранении в здравии и благополучии жителей города».

Поздно вечером чудотворная икона вернулась в кафедральный собор.

Просмотров всего: 633

#коронавирус #религия

распечатать

Фотогалерея
+7

Коронавирус

Благовещенские предприниматели за несколько дней отшили более 11 тысяч масок
Коронавирус

В благовещенских организациях все чаще встречаются разметки социального дистанцирования
Общество 2

В Свободном из-за коронавируса работников предприятия отправили в отпуск без содержания
Коронавирус 16

Благовещенцев возмутили лимоны по цене почти 1 000 рублей за килограмм
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    С Божьей помощью, мы переживем этоту заразу!!@

  • Spak

    Spak
    1 час назад

    Лучше б он пожилых людей объехал с продуктами, бездельник

  • G-man

    G-man
    1 час назад

    Гарантия сколько?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    На ничем не защищенной бороде скапливаются капельки, вылетевшие из чужих носов и ртов. Капельки эти могут быть заражены чем угодно — хоть коронавирусами. Таким образом растительность на лице становится пристанищем разнообразных инфекционных агентов.

    Почему попы без масок и небритые?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Tуман

    На ничем не защищенной бороде скапливаются капельки, вылетевшие из чужих носов и ртов. Капельки эти могут быть заражены чем угодно — хоть коронавирусами. Таким образом растительность на лице становится пристанищем разнообразных инфекционных агентов.

    Почему попы без масок и небритые?



    Попы с современной наукой не дружат, попы традициями сильны. И вообше, их бохъ беряжот.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Смешно. Носит взрослого дядю вокруг города с иконой как выпущеного из палат.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 минута назад

    Спаси Господи, дорогие Батюшки.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь