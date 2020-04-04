Архиепископ Лукиан объехал Благовещенск с молитвой об избавлении Приамурья от коронавируса

В пятницу, 3 апреля, в канун праздника похвалы пресвятой Богородицы, архиепископ Лукиан совершил объезд улиц Благовещенска с чудотворным Албазинским образом Божией Матери. Сначала было проведено богослужение.

В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, религиозный обряд проходил за закрытыми дверями храма.

Как сообщается на сайте Благовещенской епархии, правящий архиерей совершил особое моление у чудотворной Албазинской иконы «о заступничестве и ограждении Преблагословенной Девой от коронавирусной пандемии Благовещенска и Амурской области».

После этого с иконой архиепископ Лукиан объехал улицы Благовещенска с остановкой у охранных стел с изображением Богородицы.

Остановки на въездах и выездах из города сопровождались особыми молениями об избавлении Благовещенска и Амурской области от коронавирусной эпидемии «и от всякого зла, о сохранении в здравии и благополучии жителей города».

Поздно вечером чудотворная икона вернулась в кафедральный собор.