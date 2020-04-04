В Приамурье определили, какие дороги может подтопить во время весеннего паводка

В Амурской области подрядные организации приступили к очистке искусственных сооружений от загрязнений и льда для обеспечения водопропуска. Идет работа по очистке зон под мостами и отверстий водопропускных сооружений от снега, льда и посторонних предметов.

Вместе с этим ведется систематическое наблюдение за режимом водотока на больших и средних мостах, проводится укрепление конусов и так называемых струенаправляющих дамб.

В период ледохода организовано непрерывное наблюдение за проходом льда под мостами, заготавливается противоразмывочный материал: скальный грунт и бутовый камень.

По результатам регулярных осмотров было определено, что наиболее подвержены опасности подтопления участки автомобильных дорог регионального значения Мазановского, Селемджинского, Зейского, Серышевского и Белогорского районов.

На особом контроле у дорожников трассы и искусственные сооружения, расположенные в низинах, сообщает пресс-служба регионального минтранса.