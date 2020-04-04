Момент обрушения моста вместе с машиной в Приморье попал на видео

Фото: скриншот видео

Обрушение моста вместе с проезжавшей по нему машиной в Приморском крае снял на видео регистратор из упавшей машины. Судя по кадрам, у автомобилиста не было никакой возможности объехать образовавшийся провал.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Ольга Канюшкина