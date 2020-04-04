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сегодня, 09:30 9

Момент обрушения моста вместе с машиной в Приморье попал на видео

Момент обрушения моста вместе с машиной в Приморье попал на видео
Фото: скриншот видео

Обрушение моста вместе с проезжавшей по нему машиной в Приморском крае снял на видео регистратор из упавшей машины. Судя по кадрам, у автомобилиста не было никакой возможности объехать образовавшийся провал.

Видео длится 6 секунд. На кадрах: дорога и движущийся впереди большегруз.Внезапно часть моста рушится сразу после того, как по ней проезжает грузовик и буквально за секунду до того, как к этом месту приблизился водитель Toyota Prius.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП произошло возле села Романовка на 55 километре трассы Артём – Находка.

Просмотров всего: 972

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    Экстремальные российские дороги

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Уже простой мост разучились строить! Встали, мля, с колен, Конституция им мешает.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ща кремлеботня напишет, что в Союзе мосты падали даже чаще. Просто тогда не в каждой машине видеокамера была, а сейчас - есть, а потому: "Позор "совку"! Ура нынешним временам!"

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Советские мосты до сих пор служат! В Омске снесли ледовую арену которая в 2007 построена.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    alex 3

    Советские мосты до сих пор служат! В Омске снесли ледовую арену которая в 2007 построена.



    Какие ваши доказательства? Вон Саяно-Шушенская ГЭС какое коленцо выкинуло. То-то. "Совок" - плохой. Только галоши умел. И бездарную "элитку", которая почему-то сменила неудачников-комми.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    ay
    alex 3

    Советские мосты до сих пор служат! В Омске снесли ледовую арену которая в 2007 построена.



    Какие ваши доказательства? Вон Саяно-Шушенская ГЭС какое коленцо выкинуло. То-то. "Совок" - плохой. Только галоши умел. И бездарную "элитку", которая почему-то сменила неудачников-комми.
    ту ГЭС строили сотни советских НИИ, а чуть не загубила алчность современных менагеров. А вот новую Загорскую ГЭАС строили уже современные российские «патриоты», и что с ней сейчас делать, чешут свои репы.

  • aleun

    aleun
    2 часа назад

    Да проще все гораздо... Эти мостики не рассчитаны на такие нагрузки. Когда их строили, не было такого массового количества большегрузных самосвалов и иных большегрузных транспортных средств. Обычный китайский самосвал везет под 30 тонн, плюс сам весит 15-16 тонн, в общей сложности получается 45-46 тонн. А если "сороконожку" взять, то там общей массы под 60 тонн. Другой вопрос - давно пора делать массовую инспекцию подобных строений и потом ограничивать нагрузки с последующей плановой реконструкцией. Но где же на это взять деньги, Зин? :)

  • Erenna

    Erenna
    1 час назад

    П З Д Ц

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Очередной Вовкин прорыв.

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