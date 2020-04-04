Момент обрушения моста вместе с машиной в Приморье попал на видео
Обрушение моста вместе с проезжавшей по нему машиной в Приморском крае снял на видео регистратор из упавшей машины. Судя по кадрам, у автомобилиста не было никакой возможности объехать образовавшийся провал.
Видео длится 6 секунд. На кадрах: дорога и движущийся впереди большегруз.Внезапно часть моста рушится сразу после того, как по ней проезжает грузовик и буквально за секунду до того, как к этом месту приблизился водитель Toyota Prius.
Как сообщало Амур.инфо, ЧП произошло возле села Романовка на 55 километре трассы Артём – Находка.
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