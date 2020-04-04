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сегодня, 09:11 2

На космодроме Восточный назначен новый прокурор

На космодроме Восточный назначен новый прокурор
Фото: instagram.com/prokamur

Приказом генерального прокурора РФ на космодроме Восточный назначен новый прокурор. Вакантную ранее должность занял советник юстиции Виталий Бондаренко.

Виталий Васильевич родился в 1982 году, в 2006 году окончил благовещенский филиал Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы.

Имеет квалификацию юриста по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры работает с 2006 года, замещал должности помощника, старшего помощника прокурора Серышевского района, а также заместителя прокурора космодрома Восточный.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся приказами генпрокурора РФ и прокурора Амурской области, награжден медалью Ягужинского, сообщает прокуратура Амурской области.

Предшественник Бондаренко – Павел Вепрев был переведен в прокуратуру Челябинской области.

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#космодром

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Виталя, поздравляем с повышением! Молодца. Успехов в работе.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Очередной МАПист ))))

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