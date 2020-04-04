Приказом генерального прокурора РФ на космодроме Восточный назначен новый прокурор. Вакантную ранее должность занял советник юстиции Виталий Бондаренко.

Виталий Васильевич родился в 1982 году, в 2006 году окончил благовещенский филиал Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы.

Имеет квалификацию юриста по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры работает с 2006 года, замещал должности помощника, старшего помощника прокурора Серышевского района, а также заместителя прокурора космодрома Восточный.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся приказами генпрокурора РФ и прокурора Амурской области, награжден медалью Ягужинского, сообщает прокуратура Амурской области.

Предшественник Бондаренко – Павел Вепрев был переведен в прокуратуру Челябинской области.