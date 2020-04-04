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сегодня, 08:59 1

Из-за коронавируса Россия временно прекратила международное авиасообщение

Из-за коронавируса Россия временно прекратила международное авиасообщение
Фото: pixabay.com

Россия с полуночи субботы, 3 апреля, приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник, 6 апреля.

Штаб пошел на такой шаг для максимальной защиты здоровья граждан и ограничения волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Желающие вернуться должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе заполненных данных штаб сформирует график вывоза людей на родину. Тем, кто представит информацию о себе, окажут «необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей».

Правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей для помощи гражданам России за границей. При необходимости им продлят сроки действия документов, разрешающих находиться за рубежом.

О том, что с пятницы на субботу РФ приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, ранее в пятницу сообщали источники «Интерфакса». Собеседник в одной из крупных авиакомпаний говорил, что Росавиация разослала соответствующую телеграмму.

С 31 марта РФ решила сократить число рейсов, организуемых для вывоза россиян из зарубежных стран и отправки на родину иностранцев. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснял министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«За границей остается более 30 тысяч граждан РФ, обратившихся с просьбой оказать им содействие в возвращении на родину»,– сообщил «Коммерсанту» источник в рабочей группе по организации вывоза застрявших по всему миру россиян, созданной под эгидой Росавиации.

Росавиация составляла график прилета чартерных рейсов, организуемых для возврата россиян из-за границы до 5 апреля. Рейсы из Перу, Германии, Таиланда, Японии, США и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», «Сибирь», «Уральские авиалинии», Azur.

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 Россия с 27 марта прекратила все международное авиасообщение. Разрешалось выполнять только чартерные рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.

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#транспорт

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Комментарии
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  • сонядома

    сонядома
    1 час назад

    нужно вернуть людей домой...

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