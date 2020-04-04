Выбор читателей за 3 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 3 апреля.

Причина всех нынешних бед кроется в двух главных планетах, которые определяют 2020 год – Сатурн и Юпитер, находящиеся очень долго в знаке Козерога. Опасность в том, что Козерог отвечает за социальную реализацию, политику и общество. Сатурн – за сложности, трудности, испытания. Такое мнение выразил астролог Дмитрий Ермолаев.

Правительство РФ установило порядок предоставления субсидий субъектам на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Это те семьи, среднедушевой доход которых ниже величины одного регионального прожиточного минимума. В Амурской области его размер на душу населения сейчас составляет 12 294 рубля.

Четыре российских губернатора сложили полномочия. После обращения Путина к россиянам 2 апреля об отставке заявили главы Архангельской области, Республики Коми и Камчатского края. Руководителя Ненецкого АО перевели на губернаторский пост в Архангельск.

В правительстве Амурской области 3 апреля состоялось очередное заседание штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На нем, в частности, было принято решение о продлении действующего в регионе режима ограничения еще на неделю – до 12 апреля.