В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавирусной эпидемии

4 апреля, в традиционный китайский День поминовения усопших, в Китае будет проведена национальная церемония в память павших в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и тех соотечественников, кто скончался из-за этого заболевания. Об этом заявил Госсовет КНР.

Как пишет «Синьхуа», во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность приостановлена.

4 апреля ровно в 10 часов китайцы по всей стране почтят память жертв COVID-19 трехминутным молчанием. А после в знак скорби прозвучат сирены воздушной тревоги, гудки автомобилей, поездов и кораблей.