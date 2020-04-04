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В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавирусной эпидемии

В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавирусной эпидемии
Фото: ukraina.ru/

4 апреля, в традиционный китайский День поминовения усопших, в Китае будет проведена национальная церемония в память павших в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и тех соотечественников, кто скончался из-за этого заболевания. Об этом заявил Госсовет КНР.

Как пишет «Синьхуа», во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность приостановлена.

4 апреля ровно в 10 часов китайцы по всей стране почтят память жертв COVID-19 трехминутным молчанием. А после в знак скорби прозвучат сирены воздушной тревоги, гудки автомобилей, поездов и кораблей.

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#Китай #коронавирус #память

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    присоединяюсь к этой церемонии,горе оно везде горе....

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    3 часа назад

    амурская алена 15 минут назад

    присоединяюсь к этой церемонии,горе оно везде горе....

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