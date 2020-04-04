В Белогорск доставили 30 тысяч опросных листов для народного голосования

Фото: администрация Белогорска

В Белогорск доставили опросные листы для народного голосования. Изготовление тиража в 30 тысяч экземпляров обошлось чуть более чем в 60 тысяч рублей из городского бюджета.

Форма опроса и вопросы к нему были утверждены еще 19 марта депутатами горсовета. Они приняли решение о проведении пятого по счету народного голосования в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Опросный лист содержит три вопроса местного значения, – напомнила замглавы по вопросам местного самоуправления Марина Сабуцкая. – Первый касается запрета на использование мобильных телефонов в школах Белогорска во время уроков. Второй – о готовности белогорцев помогать городу избавиться от незаконного алкоголя, сообщая о фактах его незаконной продажи. Третий – о необходимости создания на территории города пешеходной улицы».

Несмотря на ситуацию, связанную с коронавирусом, в городе проведены стартовые оргмероприятия по проведению народного голосования в общероссийский день голосования после завершения карантинных мероприятий. Еще в конце марта были разработаны графики адресного информирования населения, проведена подготовка к работе с волонтерами, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.