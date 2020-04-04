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сегодня, 07:48 5

В Белогорск доставили 30 тысяч опросных листов для народного голосования

В Белогорск доставили 30 тысяч опросных листов для народного голосования
Фото: администрация Белогорска

В Белогорск доставили опросные листы для народного голосования. Изготовление тиража в 30 тысяч экземпляров обошлось чуть более чем в 60 тысяч рублей из городского бюджета.

Форма опроса и вопросы к нему были утверждены еще 19 марта депутатами горсовета. Они приняли решение о проведении пятого по счету народного голосования в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Опросный лист содержит три вопроса местного значения, – напомнила замглавы по вопросам местного самоуправления Марина Сабуцкая. – Первый касается запрета на использование мобильных телефонов в школах Белогорска во время уроков. Второй – о готовности белогорцев помогать городу избавиться от незаконного алкоголя, сообщая о фактах его незаконной продажи. Третий – о необходимости создания на территории города пешеходной улицы».

Несмотря на ситуацию, связанную с коронавирусом, в городе проведены стартовые оргмероприятия по проведению народного голосования в общероссийский день голосования после завершения карантинных мероприятий. Еще в конце марта были разработаны графики адресного информирования населения, проведена подготовка к работе с волонтерами, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #городская власть

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    афигено важные вопросы))

  • Никита П.

    Никита П.
    3 часа назад

    А почему мэр не пишет, что его здание разрушается? Видимо и "оно" выгоняет его)

  • сонядома

    сонядома
    1 час назад

    60 тысяч))))) купите гречки, тем кто сейчас без сохранения зп сидит дома.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Никита П.

    А почему мэр не пишет, что его здание разрушается?



    Об этом написано ВО ВСЕХ интернет источниках

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    сонядома

    60 тысяч))))) купите гречки, тем кто сейчас без сохранения зп сидит дома.



    Почему гречку? Рис гораздо питательнее

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