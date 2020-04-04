Гороскоп 4 апреля: Тельцов ждет нестабильность, а Девам необходим отдых

Восход Солнца: 05:58

Заход Солнца: 19:06

Солнце в Овне.

Овен. День благоприятен для проявления милосердия, прощения, покаяния. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс. Во второй половине дня вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может испортить общий благополучный фон дня.

Телец. Критический день. В сфере профессиональной деятельности и в личных отношениях вероятна нестабильность. Не проявляйте активности в коммерческих делах. Несмотря на все усилия, Вы не сумеете преодолеть вероятные преграды. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, головные боли.

Близнецы. Используйте любую возможность изменить к лучшему свое материальное положение или личную жизнь. Необдуманные действия по отношению к дорогому человеку могут иметь длительные неприятные последствия.

Рак. Излишняя щедрость или, наоборот, неожиданная скупость могут привести к негативному отношению со стороны окружающих людей. В сложившейся ситуации постарайтесь все-таки выбирать слова и выражения, даже если они опережают ваши мысли. День посвятите спокойному семейному отдыху, чтению или любимому увлечению.

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Лев. Благоприятный день. Сегодня Вы окажетесь в центре внимания. Материальное положение стабилизируется. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Похоже, начнут осуществляться давние планы. Хорошее время для развития коммерческих связей.

Дева. Энергетически мощный день. Вы будете полны энтузиазма и энергии. Что касается женщин-Дев, то страсть их будет просто сжигать. Возможна большая любовь или грандиозный скандал. Рекомендуется контролировать эмоции, так как эта страсть может перерасти в агрессию. Найдите время для отдыха или любимого занятия.

Весы. Напряженный день. Некоторый успех в финансовой сфере может произойти только при больших затратах сил, денег и времени.Только своевременное реагирование на возникающие проблемы поможет Вам справиться с негативной ситуацией. В противном случае вы почувствуете раздражительность, резкую смену настроения, недомогание. Все это может ослабить вашу ауру.

Скорпион. День обманов и иллюзий, особенно для Скорпионов творческих профессий. Возможна финансовая прибыль или заманчивое предложение, но Вам будет трудно вовремя принять важное решение. Смело беритесь за любую работу, только так Вы сможете добиться успехов в скором будущем.

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Стрелец. Звезды советуют направить все ваше упорство на достижение материальных благ. Вся предстоящая неделя благоприятна в финансовом отношении. Привлекайте окружающих к осуществлению своих планов и проектов. Не отказывайтесь от новых знакомств.

Козерог. Благоприятное время для коммерческих сделок, рискованных предприятий. Женщин-Козерогов ждет интересная дистанционная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Мужчинам-Козерогам предстоят домашние хлопоты. Вероятно, напомнят о себе долги или нерешенные проблемы последних дней.

Водолей. День покаяния. Благоприятный день для установления деловых контактов. У женщин-Водолеев усилится интуиция, благодаря которой им удастся правильно оценить ситуацию и принять верные решения. Суета и накопившиеся долги помешают позитивным переменам.

Рыбы. Радость общения с партнерами может быть омрачена неприятной новостью, связанной с предстоящими обременительными обязанностями. Неожиданный поступок или случайно брошенная фраза может стать причиной осложнения отношений с друзьями.

Астролог: Вальдемар Небоходцев