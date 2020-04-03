Работающие россияне старше 65 лет смогут уйти на больничный на две недели

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от них заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет напрямую из средств Фонда социального страхования.

«В условиях пандемии мы должны обеспечить людям пожилого возраста возможность остаться в режиме самоизоляции. Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65», – заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100 % размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер – 69 961,65 рублей в месяц).

Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

«Временные правила распространяются на граждан, соблюдающих режим самоизоляции, кроме лиц, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Работодатель может отпустить своих сотрудников категории 65+ на самоизоляцию без финансовых потерь. Для этого необходимо проинформировать своих работников возраста 65 лет о необходимости оформления больничного листка, об обязанности соблюдать режим самоизоляции на период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года и об ответственности за несоблюдение карантинного режима», – отмечает Наталья Хрущёва, управляющий Государственным учреждением-Амурским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

Начиная с 6 апреля 2020 года необходимо направить сведения в региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации для назначения и выплаты пособия. На основании полученных сведений будет сформирован электронный листок нетрудоспособности, а ФСС выплатит пособие.

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, необходимо на период действия электронного листка нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции. Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Федерации административную и уголовную ответственность.

Информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности можно в дальнейшем отследить в личном кабинете застрахованного, расположенного по электронному адресу https://lk.fss.ru/recipient. Для входа в личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Работодатели для уточнения информации могут обратиться по телефону 8 (4162) 99-31-72, 99-31-68, 99-06-27.