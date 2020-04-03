В Приамурье авиапассажиры будут заполнять специальные анкеты

Губернатор региона Василий Орлов дал поручение разработать типовые анкеты для авиапассажиров, прибывающих в Амурскую область. С его слов, в карточках должны быть контактные данные, основные сведения о цели посещения области, месте проживания в Приамурье прилетевших граждан.

«Это позволит оперативно связаться с людьми. К разработке анкет попрошу подключиться амурское управление Роспотребнадзора», – сказал губернатор.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин, в апреле существенно сократится количество рейсов на внутренних авиалиниях: по московскому направлению будет совершаться 12 рейсов в неделю, авиасообщение сократилось на 6 рейсов. Перелеты в Новосибирск будут проводиться 5 раз в неделю и перестанут быть ежедневными. По 3 раза в неделю вместо 4 будут проводиться перевозки по направлению Благовещенск – Владивосток и Благовещенск – Иркутск. Прекращено и прямое авиасообщение с Якутском. «Тенденция по сокращению рейсов сохраняется», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Аэропорт проводит весь необходимый комплекс мер, рекомендованный Роспотребнадзором в рамках борьбы с распространением инфекции. В здании аэровокзала продолжается проведение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей, по громкой связи транслируется информация о мерах профилактики коронавирусной инфекции и соблюдения режима самоизоляции на 14 дней.

На межмуниципальной автобусной сети изменения в работе коснулись почти половины из 102 межмуниципальных маршрутов. На 50 % сокращено количество и интенсивность рейсов, некоторые маршруты совмещены, приостановлено движение автобусов по 18 маршрутам – по ним есть альтернативные. При этом транспортное сообщение между Благовещенском и городами, райцентрами сохранено. Обработка привлеченных к перевозкам автобусов осуществляется до и после выхода на рейс. На автовокзалах соблюдаются меры дезинфекции.

Из двух ранее выполняемых рейсов по маршруту Благовещенск – Хабаровск выполняется один в сутки. «Совместно с минтрансом Хабаровска мы направили обращение в Минтранс РФ о временном прекращении автобусного сообщения между субъектами», – сказал Александр Зеленин.

На объектах железнодорожного транспорта также приняты меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время «Федеральная пассажирская компания» отмечает массовые отмены ранее приобретённых билетов на пассажирские поезда и снижение потока пассажиров. В связи с чем с 25 июня отменен поезд по маршруту Тында – Анапа, а с 21 июня отменен проезд на беспересадочных вагонах сообщением Благовещенск – Владивосток.