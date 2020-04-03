Регионам выделили более 5 миллиардов на поддержку медиков, борющихся с коронавирусом

Правительство РФ утвердило выделение межбюджетных трансфертов на сумму более 5 миллиардов рублей регионам на поддержку медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В марте 2020 года правительство утвердило выделение 10,2 миллиарда рублей «на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией».

В соответствии с новым постановлением кабмина от 2 апреля, из этой суммы регионам выделяется 5,11 миллиарда рублей. Кроме того, постановлением № 415 от 2 апреля утверждаются правила распределения таких трансферов на 2020 год, пишет ТАСС.

Ранее Мишустин подписал распоряжения о выделении 11,8 миллиарда рублей из резервного фонда на финансовую поддержку данных медработникам. В частности, Минздраву было решено направить 10,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, еще 1,6 миллиарда рублей – Роспотребнадзору на выплаты лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

Согласно утвержденным правилам распределения трансфертов, врачам скорой медицинской помощи дополнительные выплаты будут назначены в размере 80 % среднемесячного дохода от зарплаты за девять месяцев 2019 года по данным Росстата, среднему медперсоналу, который оказывал скорую медпомощь, – 40 % от соответствующего дохода, фельдшерам – 20 %. Выплаты остальному персоналу, содействовавшему в оказании скорой медпомощи, в том числе водителям и санитарам, также установлены в размере 20 %.

Врачам первичного звена, в частности врачам-инфекционистам, врачам общей практики, педиатрам, терапевтам, пульмонологам, будут дополнительно установлены выплаты в 80 % от среднемесячного дохода за девять месяцев 2019 года, среднему и младшему медперсоналу – 40 % и 20 %, соответственно. В то же время врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат дополнительные выплаты в размере 100 % среднемесячного дохода за девять месяцев 2019 года, средний медперсонал – в размере 50 %, младший медперсонал – 30 %.