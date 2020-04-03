Китайский предприниматель подарила Приамурью 45 тысяч масок (видео)

Известная амурчанам бизнесвумен Ли Лихуа подарила Амурской области 45 тысяч масок, а также пожертвовала 150 тысяч рублей наличными волонтерам, чтобы в период изоляции у них были оборотные средства для доставки продуктов питания и медикаментов пенсионерам.

Владелица строительной компании, а также нескольких ресторанов китайской кухни передала 15 тысяч одноразовых масок на нужды города Благовещенска и 30 тысяч – на нужды области в непростой период борьбы с коронавирусом.

Одними из первых предметы защиты получили волонтеры штаба помощи пожилым людям. Ли Лихуа вручила 5 800 масок лидеру объединения, руководителю регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталье Кравчук. А также оказала материальную помощь, пожертвовав 150 тысяч рублей на нужды волонтерам-медикам. Эти средства пойдут на выполнение заказов пожилых людей Благовещенска, которым добровольцы в период самоизоляции доставляют на дом продукты первой необходимости.

«Я очень рада, что есть такие люди, как вы. Это очень важно. Вы делаете большие дела для общества. Спасибо вам за вашу работу», – сказала предприниматель на встрече с волонтерами ОНФ. Она отметила, что в нынешних условиях гражданам лучше оставаться дома.

Помимо этого, Ли Лихуа обеспечила масками амурских ветеранов войны в Афганистане. Посылку с тысячей средств защиты из ее рук со словами благодарности принял руководитель Амурского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

Кроме волонтеров и ветеранов, китайская бизнесвумен намерена передать защитные средства в благовещенские магазины, таксистам и медицинским учреждениям города и области.

Пресс-служба мэрии Благовещенска написала, что все маски уже направлены службам и организациям, сотрудники которых продолжают работать в условиях режима повышенной готовности: полиции, медицинским организациям, муниципальным предприятиям – ГСТК и «Автоколонне 1275».

Как сообщало Амур.инфо, 2 апреля в Приамурье доставили защитные маски, костюмы, электронные средства для дистанционного измерения температуры от Народного правительства города Хэйхэ.