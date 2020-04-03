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3апреля
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сегодня, 19:44 1

В Амурской области составят список предприятий, возобновляющих работу на следующей неделе

В Амурской области составят список предприятий, возобновляющих работу на следующей неделе
Фото: www.omskinform.ru/

Министерство экономразвития Приамурья формирует дополнительный список организаций, которые смогут работать на следующей неделе. Как сообщил президент РФ, власти регионов смогут сами принимать решения, какие предприятия будут работать, а какие приостановят деятельность из-за пандемии.

В соответствии с распоряжением губернатора Амурской области, министерство формирует дополнительный перечень организаций, которые смогут осуществлять свою деятельность на следующей неделе с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Он будет сформирован в ближайшие дни. Планируется, что для ознакомления он станет доступен 6 апреля на сайте ведомства.

До 7 апреля в правительстве региона также будет представлен и план первоочередных мероприятий для обеспечения устойчивого развития экономики региона. При его разработке учитываются уже действующие меры, а также перечень приоритетных направлений. Как подчеркнули в минэкономразвития области, в документе будет сделан упор на активную реализацию программ занятости, поддержку субъектов МСП, обеспечение бесперебойного функционирования организаций строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих организаций Приамурья.

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Комментарии
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  • mm_3123218731382680067

    mm_3123218731382680067
    41 минута назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ----- https://cuz.su/prees

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