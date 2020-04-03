В Амурской области составят список предприятий, возобновляющих работу на следующей неделе
Министерство экономразвития Приамурья формирует дополнительный список организаций, которые смогут работать на следующей неделе. Как сообщил президент РФ, власти регионов смогут сами принимать решения, какие предприятия будут работать, а какие приостановят деятельность из-за пандемии.
В соответствии с распоряжением губернатора Амурской области, министерство формирует дополнительный перечень организаций, которые смогут осуществлять свою деятельность на следующей неделе с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Он будет сформирован в ближайшие дни. Планируется, что для ознакомления он станет доступен 6 апреля на сайте ведомства.
До 7 апреля в правительстве региона также будет представлен и план первоочередных мероприятий для обеспечения устойчивого развития экономики региона. При его разработке учитываются уже действующие меры, а также перечень приоритетных направлений. Как подчеркнули в минэкономразвития области, в документе будет сделан упор на активную реализацию программ занятости, поддержку субъектов МСП, обеспечение бесперебойного функционирования организаций строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих организаций Приамурья.
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