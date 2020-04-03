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Управляющие компании Белогорска дезинфицируют подъезды

Управляющие компании Белогорска дезинфицируют подъезды
Фото: администрация Белогорска

В многоквартирных домах Белогорска проводится санитарная обработка общедомовых помещений. Управляющие компании «ЖСК» и «Концепт» проводят уборку с дезинфицирующими средствами с 1 апреля.

«Наши уборщицы, рабочие комплексных бригад проводят комплексную дезинфекционную обработку подъездов, – рассказала представитель УК «ЖСК» Наталья Савенко. – В работе задействовано около 25 специалистов. Обработка производится хлорсодержащими растворами. Для этого компания приобрела 50 кубов дезинфицирующих средств. Обрабатываются ручки дверей, лестничные перила, подоконники, почтовые ящики. За два дня санобработки израсходовано 18 кубов дезсредств. Работа продолжится на период действия карантина».

В управляющей компании «Концепт» также сообщили, что обработка перил, почтовых ящиков проводится согласно графику. Все работники обеспечены многоразовыми марлевыми масками, перчатками и дезсредствами, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ #коронавирус

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