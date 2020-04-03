В правительстве Приамурья объяснили рост цен на некоторые продукты питания

Поставки продовольственных и непродовольственных товаров в Амурскую область крупными оптовыми компаниями проводятся в штатном режиме. Повышенного спроса на продукты питания нет. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба региона 3 апреля.

«В торговых сетях имеется двухнедельный запас продовольственных и непродовольственных товаров, оптовые организации имеют двухмесячные запасы», – рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей области Татьяна Величко. Ситуация на потребительском рынке Амурской области стабильна. Однако с 25 марта отмечается рост цен на отдельные продовольственные товары в розничных сетях, это вызвано ростом отпускных цен, которые устанавливают товаропроизводители. Минэконом области продолжает вести мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары.

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Екатерина PL