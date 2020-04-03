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сегодня, 19:31 2

В правительстве Приамурья объяснили рост цен на некоторые продукты питания

В правительстве Приамурья объяснили рост цен на некоторые продукты питания
Фото: informburo.kz/

Поставки продовольственных и непродовольственных товаров в Амурскую область крупными оптовыми компаниями проводятся в штатном режиме. Повышенного спроса на продукты питания нет. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба региона 3 апреля.

«В торговых сетях имеется двухнедельный запас продовольственных и непродовольственных товаров, оптовые организации имеют двухмесячные запасы», – рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей области Татьяна Величко.

Ситуация на потребительском рынке Амурской области стабильна. Однако с 25 марта отмечается рост цен на отдельные продовольственные товары в розничных сетях, это вызвано ростом отпускных цен, которые устанавливают товаропроизводители.

Минэконом области продолжает вести мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары.

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#коронавирус #торговля #цены

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Вопрос к ФАС почему оптовики повышают цены?

    То что в областе цены поднялись понятно, оптовики повысили ценник. Кто мониторит оптовиков?

  • mm_3123218731382680067

    mm_3123218731382680067
    39 минут назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ----- https://cuz.su/prees

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