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В Белогорске памятник Вежливому солдату противостоит коронавирусу

В Белогорске памятник Вежливому солдату противостоит коронавирусу
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске защитная марлевая маска появилась на памятнике Вежливому солдату. Кто таким образом решил уберечь от коронавируса монумент, неизвестно, но в администрации Белогорска появление на скульптуре актуального аксессуара восприняли с юмором и пониманием.

Средство индивидуальной защиты заметили на памятнике утром 3 апреля. Скорее всего, маску надели в ночное время. Власти не стали рассматривать это как акт вандализма и в полицию не обращались. «Наоборот, пусть подает пример, как надо на улице находиться, – заметил глава города Станислав Мелюков. – Снимем, когда все закончится».

Ранее сообщалось, в Белогорске при отсутствии масок в аптечной сети глава города принял решение об их пошиве силами муниципалитета. Для этого приобрели километр марли. Помощь в пошиве оказал персонал школ и детских садов, имеющий навыки шитья. Изготовить удалось 1,8 тысячи штук.

Запас распределен среди волонетров и тех, кто работает не на «удаленке», а на своих рабочих местах. В их числе сотрудники полиции, больницы, управления соцзащиты, комплексного центра социального обслуживания населения, психоневрологического диспансера. Передали защитные средства и приюту «Надежда».

В отделе потребительского рынка напомнили, что в Белогорске собраны данные о тех предпринимателях, кто оказывает услуги по шитью масок для реализации населению. В городе действует четыре точки пошива индивидуальных многоразовых средств защиты:

  1. Швея Наталья 8 914 596 84 80;
  2. Ателье «Забава» 8 914 602 55 40;
  3. Компания «Амурформа 7 914 380 08 00;
  4. Салон-магазин «Шик -3» 8 (41641) 2 46 92.

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#администрация Белогорска #Белогорск #коронавирус

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Комментарии
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  • mm_3123218731382680067

    mm_3123218731382680067
    40 минут назад

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