В Белогорске памятник Вежливому солдату противостоит коронавирусу

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске защитная марлевая маска появилась на памятнике Вежливому солдату. Кто таким образом решил уберечь от коронавируса монумент, неизвестно, но в администрации Белогорска появление на скульптуре актуального аксессуара восприняли с юмором и пониманием.

Средство индивидуальной защиты заметили на памятнике утром 3 апреля. Скорее всего, маску надели в ночное время. Власти не стали рассматривать это как акт вандализма и в полицию не обращались. «Наоборот, пусть подает пример, как надо на улице находиться, – заметил глава города Станислав Мелюков. – Снимем, когда все закончится».

Ранее сообщалось, в Белогорске при отсутствии масок в аптечной сети глава города принял решение об их пошиве силами муниципалитета. Для этого приобрели километр марли. Помощь в пошиве оказал персонал школ и детских садов, имеющий навыки шитья. Изготовить удалось 1,8 тысячи штук.

Запас распределен среди волонетров и тех, кто работает не на «удаленке», а на своих рабочих местах. В их числе сотрудники полиции, больницы, управления соцзащиты, комплексного центра социального обслуживания населения, психоневрологического диспансера. Передали защитные средства и приюту «Надежда».

В отделе потребительского рынка напомнили, что в Белогорске собраны данные о тех предпринимателях, кто оказывает услуги по шитью масок для реализации населению. В городе действует четыре точки пошива индивидуальных многоразовых средств защиты: