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сегодня, 19:12 1

РЖД отменяет 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

РЖД отменяет 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
Фото: /obzor.city/

Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании. Будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов, временно отменены 53 поезда.

Отмена коснется таких маршрутов, как Владивосток — Хабаровск, Москва — Тамбов, Саратов — Москва, Воронеж — Москва, Оренбург — Самара, Красноярск — Москва, Красноярск — Новосибирск, Москва — Брянск, Пенза — Москва, Самара — Казань, Ижевск — Санкт-Петербург, Иркутск — Улан-Удэ и других.

Кроме того, изменения затронут график движения высокоскоростных поездов «Сапсан» — ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на три пары поездов меньше.

Большинство изменений вступит в силу во вторник, 7 апреля. Корректировка связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Об изменениях в движении поездов стало известно ранее в марте. В компании заявляли, что пассажирам, уже купившим билеты, будет предложено совершить поездки по их маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Кроме того, клиенты РЖД могут вернуть потраченные на билеты средства в полном объеме, пишет «Лента.ру».

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#коронавирус #транспорт

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Комментарии
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  • mm_3123218731382680067

    mm_3123218731382680067
    40 минут назад

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