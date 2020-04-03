РЖД отменяет 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

Отмена коснется таких маршрутов, как Владивосток — Хабаровск, Москва — Тамбов, Саратов — Москва, Воронеж — Москва, Оренбург — Самара, Красноярск — Москва, Красноярск — Новосибирск, Москва — Брянск, Пенза — Москва, Самара — Казань, Ижевск — Санкт-Петербург, Иркутск — Улан-Удэ и других.

Кроме того, изменения затронут график движения высокоскоростных поездов «Сапсан» — ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на три пары поездов меньше.

Большинство изменений вступит в силу во вторник, 7 апреля. Корректировка связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Об изменениях в движении поездов стало известно ранее в марте. В компании заявляли, что пассажирам, уже купившим билеты, будет предложено совершить поездки по их маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Кроме того, клиенты РЖД могут вернуть потраченные на билеты средства в полном объеме, пишет «Лента.ру».