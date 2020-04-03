Беременных женщин в Приамурье обяжут самоизолироваться

3 апреля в связи с принятием указа президента внесены изменения в распоряжение губернатора Амурской области «О введении режима повышенной готовности». Режим самоизоляции распространён на беременных женщин. До этого он касался лиц старше 65 лет и имеющих определенные заболевания.

Речь идет о заболеваниях эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы – хроническая болезнь почек 3–5 стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации.

«Основной акцент сделан людей из группы риска. Нам этих людей нужно максимально изолировать, потому что они наиболее подвержены заболеваниям», – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Также уточнены требования по режиму самоизоляции. Лица, которые находятся на самоизоляции, не могут покидать места проживания (пребывания) до окончания действия ограничительных мер. Исключение составляет обращение за экстренной медицинской помощью, покупка в ближайшем магазине продуктов питания и товаров первой необходимости, выгул домашних животных на расстоянии 100 метров от дома и вынос мусора до ближайшего мусорного контейнера.

Руководители органов и организаций, независимо от форм собственности, деятельность которых не приостановлена, должны принимать меры к соблюдению дистанции между работниками не менее 1 метра. Если сотрудник прибыл из другого региона страны, необходимо усиленное медицинское наблюдение в течение 14 суток, в случае появления признаков ухудшения состояния здоровья – обращение за медицинской помощью.

Также до 12 апреля будет продлён срок приостановления деятельности объектов без изменения перечня. В этом списке следующие объекты:

1) ярмарки, торгово-развлекательные центры, торговые центры, за исключением расположенных в них объектов торговли продуктами питания, аптек и аптечных пунктов;

2) иные объекты розничной торговли, за исключением объектов торговли продуктами питания и объектов торговли товарами первой необходимости;

3) ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты, кинотеатры (кинозалы), детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения;

4) объекты общественного питания открытого типа: рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки товаров;

5) фитнес- и тренажерные залы, клубы, спортивно-досуговые организации, базы отдыха;

6) компьютерные клубы, залы;

7) бани, сауны, бассейны, спа-центры, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, массажные салоны, солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги;

8) негосударственные организации дошкольного образования, группы присмотра и ухода, за исключением дежурных групп с соблюдением санитарного режима, уведомление о работе которых направлено соответствующему главе муниципального образования Амурской области;

9) религиозные и культовые помещения, здания, объекты и иные места, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)».

То же самое касается ограничений о продлении сроков в отношении гостиниц о приостановлении их деятельности по бронированию и заселению, сообщает областное правительство.