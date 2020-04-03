В Амурской области к исследованию на коронавирус подключается частная лаборатория

На оперативном штабе 3 апреля главный санитарный врач области Ольга Курганова рассказала, что лабораторной службой Роспотребнадзора обследованы на коронавирус 1 733 человек (проведено 3 127 исследований). Начались исследования на базе лаборатории Амурской инфекционной больницы.

Кроме того, с 4 апреля исследования на коронавирус начинают проводить в частной лаборатории «Спектр». Для лаборатории пришло два прибора RotorGene (прибор позволяет в короткие сроки проводить в режиме реального времени ПЦР диагностику ОРВИ, гриппа, COVID-19).

«Таким образом, на сегодняшний день имеем возможность при неблагоприятном сценарии расширить исследования до 500 тестов в сутки. В настоящее время потребность в лабораторном тестировании удовлетворена, ёмкость для проведения лабораторных исследований имеется. Позиция федерального Роспотребнадзора: широкомасштабные исследования без показаний и не групп риска считается нецелесообразным. Поэтому та тактика, которую мы определили с министерством здравоохранения, она сегодня считается самой правильной», – отметила главный санитарный врач региона.

Как сообщили в правительстве региона, по состоянию на 2 апреля в Амурской области зарегистрирован и лабораторно подтверждён 1 случай новой коронавирусной инфекции. Состояние пациентки удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме. С 1 апреля исследованы 84 человека – результаты отрицательные.

Медицинское наблюдение продолжается в отношении 1 459 человек. В развёрнутом на базе амбулатории Благовещенского района в пункте постоянного медицинского наблюдения (обсерваторе) находится 11 граждан КНР с видом на жительство. В изоляторы помещено 10 человек, бывших в контакте с больными COVID-19, в том числе в других субъектах РФ.

На изоляции по месту жительства находится 1 439 жителей области, вернувшихся из-за рубежа.

Руководитель регионального Роспотребнадзора обратила внимание на те моменты, которые необходимо очень жёстко соблюдать. Первое – дезинфекция в соответствии с теми требованиями, которые даны. Второе – изоляция и дистанциирование людей.

Всего для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной пневмонией, в Амурской области предусмотрено 5 инфекционных стационаров (госпитали) на 397 коек. На данный момент развернуто 367, еще 30 остаются в резерве.

В обсерваторе, развернутом на базе Волковской врачебной амбулатории, под медицинским наблюдением находятся 11 граждан КНР, все здоровы.

В амбулаторно-поликлинических организациях области работа организована с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому. Создано 145 мобильных медицинских бригад в составе 120 врачей и 184 средних медицинских работников, в том числе в медицинских организациях Благовещенска 92 мобильные бригады. Специалисты осуществляют медицинское наблюдение за гражданами, прибывшими из-за границы и других регионов РФ, отбор проб биоматериала для исследования на COVID-19 с последующим транспортированием в лаборатории Амурской областной инфекционной больницы и Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области.

С 23 марта отменен ряд медицинских осмотров, диспансеризация и плановая госпитализация в стационары дневного и круглосуточного пребывания; организован патронаж беременных и детей в возрасте до 3-х лет на дому; лицам из категории федеральных и региональных льготников лекарственные препараты выписываются на 3 месяца.