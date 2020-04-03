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3апреля
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сегодня, 18:38 2

Амурская областная филармония необычно перешла в режим онлайн

Амурская областная филармония необычно перешла в режим онлайн

Записи концертов, любопытная информация и увлекательные тесты. Это и многое другое предлагает Амурская областная филармония своим зрителям на расстоянии. Учреждение перешло в режим онлайн и запустило проект #будьдома.

«Сайт – www.amurphil.ru – как новая площадка для твоего досуга», – сообщается на официальных интернет-ресурсах Амурской областной филармонии. Отныне смотреть концерты артистов можно, не выходя из дома. Все они размещены в разделе «галерея».

На сайте есть записи «Шоу-балет "Максимум" –15 лет!», «Ансамбль "Карусель" – 20 лет!», концерт хора «Возрождение» «Провожая Рождество», «Как на старый Новый год», концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра и другие.

Также посетителям доступны тесты на знание филармонии и ее коллективов: «Какой ты зритель», «Какой ты голос», «Какой ты инструмент» и «#тывтанцах». После успешного прохождения одного из тестов дается право на получение карты «Друг филармонии», которая позволяет получать скидки, бонусы и другие привилегии в Амурской областной филармонии.

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#коронавирус #культура

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Комментарии
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  • Ксенька

    Ксенька
    43 минуты назад

    Сделате ссылку рабочей..,.

    И люди потянутся к Вам

  • Ксенька

    Ксенька
    42 минуты назад

    Сделате ссылку рабочей..,.

    И люди потянутся к Вам

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