Губернатор Приамурья продлил режим самоизоляции для амурчан еще на неделю

В правительстве Амурской области 3 апреля состоялось очередное заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На нем, в частности, было принято решение о продлении действующего в регионе режима ограничения еще на неделю – до 12 апреля.

Кроме того, вводится дополнительный, более жёсткий режим ограничения для групп риска – категория 65+, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями.

Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, на этот период также продлевается приостановка деятельности предприятий, указанных в прошлом распоряжении. На заседании штаба обсуждалась и работа горячей линии 112.

«Горячая линия работает у нас успешно. Поступает большое количество обращение граждан, мы дополнительно укомплектуем службу сотрудниками, которые будут способны ответить на любые интересующие людей вопросы. Также считаю, что эффективно работают волонтеры. И прошу людей старшего поколения не стесняться, звонить на горячую линию, и, если есть потребность в доставке продуктов, сообщать об этом. Либо обращаться по другим бытовым вопросам. Волонтеры вам помогут, – сказал Василий Орлов. – Я хочу еще раз обратиться к жителям области: ситуация в стране развивается. Необходимо тщательно соблюдать режим самоизоляции и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора и минздрава».

Подробности с заседания штаба в правительстве региона обещали сообщить позже.