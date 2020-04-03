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сегодня, 17:54 1

Губернатор Приамурья продлил режим самоизоляции для амурчан еще на неделю

Губернатор Приамурья продлил режим самоизоляции для амурчан еще на неделю

В правительстве Амурской области 3 апреля состоялось очередное заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На нем, в частности, было принято решение о продлении действующего в регионе режима ограничения еще на неделю – до 12 апреля.

Кроме того, вводится дополнительный, более жёсткий режим ограничения для групп риска – категория 65+, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями.

Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, на этот период также продлевается приостановка деятельности предприятий, указанных в прошлом распоряжении. На заседании штаба обсуждалась и работа горячей линии 112.

«Горячая линия работает у нас успешно. Поступает большое количество обращение граждан, мы дополнительно укомплектуем службу сотрудниками, которые будут способны ответить на любые интересующие людей вопросы. Также считаю, что эффективно работают волонтеры. И прошу людей старшего поколения не стесняться, звонить на горячую линию, и, если есть потребность в доставке продуктов, сообщать об этом. Либо обращаться по другим бытовым вопросам. Волонтеры вам помогут, – сказал Василий Орлов. – Я хочу еще раз обратиться к жителям области: ситуация в стране развивается. Необходимо тщательно соблюдать режим самоизоляции и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора и минздрава».

Подробности с заседания штаба в правительстве региона обещали сообщить позже.

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Здравствуйте, друзья. Прошёл очередной штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Решения такие - продлеваем действующий режим ограничения. И вводим дополнительный, более жёсткий режим ограничения для групп риска (категория 65+, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями) - пока до 12 апреля. На этот период также продлевается приостановка деятельности предприятий, указанных в прошлом распоряжении. Обучение в школах на этот период проводим только дистанционно. Друзья, вижу ваши сообщения - и от работодателей, и от работников. Все мы в такой ситуации оказались впервые. Но нам сейчас необходимо соблюдать все рекомендации для предупреждения распространения COVID-19. Давайте совместными усилиями преодолеем этот нелегкий момент. Только от нас с вами зависит, как быстро мы справимся с этим вызовом. #амурскаяобласть

Публикация от Василий Орлов (@va.orlov)

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#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    Почему губернатор не несёт ответственности за бред, когда говорил о пике вируса на этой неделе?

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